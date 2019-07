Ivo van Hove dit jaar enige Vlaamse Zomergast IB

06 juli 2019

00u09

Bron: ANP 0 TV De Vlaamse regisseur Ivo van Hove is de zesde en laatste Zomergast die dit seizoen zijn favoriete televisieavond op de Nederlandse televisie mag samenstellen voor het programma Zomergasten. Van Hove zit op zondag 1 september aan tafel bij presentatrice Janine Abbring, die dat zelf bekendmaakte bij tv-programma Pauw.

Daarmee zijn alle Zomergasten bekend. Eerder deze week werd al duidelijk dat misdaadjournalist John van den Heuvel op 28 juli het seizoen aftrapt. Op de zondagen na hem volgen schrijver Hanna Bervoets, Latijns-Amerikacorrespondent Nina Jurna en schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari. Voordat Van Hove als laatste mag aanschuiven zit longarts Wanda de Kanter op 25 augustus nog aan tafel.

Van Hove is een bekend toneel- en operaregisseur en directeur van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Hij regisseerde sterren als Jude Law, Juliette Binoche en Cate Blanchett. Ook werkte hij samen met David Bowie voor de musical Lazarus. Dit jaar was zijn voorstelling Network genomineerd voor vijf Tony Awards.

“Nederland op zijn best”

“Ik wil fragmenten tonen waarin Nederland op zijn best is, waarin mensen zich volledig overgeven aan hun passie maar daar ook in falen”, laat Van Hove weten. “En ik laat de tekenfilm zien waardoor ik de kracht van kunst doorvoelde en voor altijd begreep.”

Janine Abbring presenteert het VPRO-programma voor de derde maal.

De 6e Zomergast van 2019 regisseerde dit jaar met veel succes 'Een Klein Leven' en volgend jaar West Side Story op Broadway. @JanineAbbring ontvangt regisseur en directeur van @ITAamsterdam Ivo van Hove in @Zomergasten, zondag 1 september op #NPO2. https://t.co/hi8SpLhdIA #pauw pic.twitter.com/YtwbrTPgAO VPRO Zomergasten(@ zomergasten) link