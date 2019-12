Italië krijgt z'n eigen 'Tytgat Chocolat' MC/CD

12 december 2019

00u00 0 TV Ruim twee jaar nadat de Eén-fictiereeks 'Tytgat Chocolat' warm onthaald werd door de Vlaamse kijkers, krijgt Italië een eigen versie. 'Ognuno è Perfetto' - wat staat voor 'Iedereen is perfect' - start volgende maandag op de zender RAI 1. 'Tytgat Chocolat' is een romantische roadmovie over een groep collega-inpakkers in een chocoladefabriek, waarin acteurs met een mentale beperking de hoofdrollen spelen.

"We zijn superblij dat de reeks een nieuw leven krijgt in Italië", zegt Pieter Van Huyck, hoofd Fictie van productiehuis De Mensen. "We hebben destijds enorm moeten knokken om dit project tot een goed einde te brengen. Velen geloofden niet dat het zou lukken. Het was inderdaad moeilijk om de hoofdrollen te laten spelen door een gezelschap van acteurs met een beperking. Maar het resultaat was een schot in de roos. De originele reeks is via Netflix in heel wat landen te zien. Italië koos om er een eigen versie van te maken. Via productiehuis Fiction Viola Film werd in het hele land naar de juiste cast gezocht. Mogelijk komt er ook een Engelse versie. Via Channel 4 wordt momenteel gewerkt aan een adaptatie van de reeks. We zijn voorzichtig optimistisch dat het ook daar zal lukken."