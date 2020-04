Italiaanse power van Pino en Claudia overtuigt jury in derde battle ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ BDB

14 april 2020

21u49

Bron: VTM 0 TV Vader en dochter Pino en Claudia uit Genk hebben de derde battle van het VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ gewonnen. Hun traditionele Italiaanse menu viel erg in de smaak bij de jury. “Met je oogjes dicht zit je daar, in Italië”, mijmerde Sergio Herman.



Pino en Claudia namen het dinsdagavond op tegen het koppel Wendy en Dominique. De menu van die laatsten kreeg minder positieve reacties. Bij het beenmerg met rundstartaar werd een associatie met The Flintstones gemaakt, bij de snoekbaars was Marcelo Ballardin ‘de gratenkoning’: hij moest niet minder dan 8 visgraten uit zijn mond halen. Sergio Herman had dan weer problemen met het dessert. “Pastinaak is niet mijn grote vriend en gaat het ook nooit worden. Voor mij mogen die knolletjes ook gewoon onder de grond blijven zitten. ‘t Is leuk gebracht, maar ik vind dit geen dessert”, klonk het kritisch.

De Italiaanse keuken van Pino en Claudia viel wel erg in de smaak. Sergio Herman waande zich zelfs in het Zuid-Europese land bij het verorberen van het menu. Uiteindelijk kreeg het menu van Pino en Claudia een score van 43 op 60, Wendy en Dominique verlaten de wedstrijd met 35 op 60.

Italian power

“Ik hoorde sowieso al aan de manier waarop ze de commentaar aan ons gaven dat er meer minpunten waren bij ons", vertelt Dominique. “Het was wel een heel leuke battle, fantastisch. Ik heb me echt kostelijk geamuseerd. Ik had nooit gedacht - een jaar geleden - dat ik mij in de keuken zo enorm zou amuseren.”

Pino en Claudia zijn dolgelukkig en formuleren hun blijdschap met weinig, maar krachtige woorden: “We hebben het gehaald! Yes! Italian power!” Vader en dochter zijn zo het derde duo dat in een latere fase een eigen pop-uprestaurant mag openen. De opnames van deze fase worden omwille van de maatregelen rond het coronavirus later ingepland en uitgezonden.

