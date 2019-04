Isabelle A openhartig over haar gebroken harten: “Het is een beetje bij elkaar gelijmd” MVO

17 april 2019

06u29 3 TV Isabelle A werd op 15-jarige leeftijd bekend met de single ‘Hé lekker beest’. Ondertussen is ze uitgegroeid tot een volwassen vrouw die met plezier kan terugkijken op haar carrière. Dat ze ook getekend werd door het leven, krijgen we te horen op haar nieuwe plaat ‘Sjokola’, zo vertelt ze in ‘Van Gils & Gasten’.

Daarop hoor je verschillende facetten van de zangeres. Liedjes over de liefde, exen, hart & chaos, maar ook over de toekomst en – uiteraard - haar guilty pleasure, chocolade. In ‘Van Gils & Gasten’ doet ze haar verhaal over de verschillende gebroken harten: “Sinds twee jaar ben ik opnieuw vrijgezel. Ik ben weg van bij de papa van Storm.”

‘Van Gils & Gasten’, elke weekdag om 22u op Eén