Is Netflix racistisch? Streamingdienst past affiches aan volgens kijkgedrag, ook als het gaat om huidskleur Pieter Dumon

23 oktober 2018

11u42

Bron: DM 0 TV Misleidend, griezelig tot zelfs ronduit racistisch. Netflix krijgt bakken kritiek nu blijkt dat de streamingdienst het artwork van zijn films en series aanpast aan de huidskleur van potentiële kijkers. 'Dit is er op ethisch vlak zwaar over.'

Netflix probeert niet alleen met zijn gigantische aanbod aan films en series klanten aan zich te binden. Het algoritme dat uit die berg beeldmateriaal net die dingen plukt die perfect bij jouw kijkgewoontes passen is een even krachtig verkoopargument. Maar hoe ver mag die personalisering gaan? Het bedrijf krijgt behoorlijk wat tegenwind nu blijkt dat het acteurs met een kleurtje een prominente plaats geeft op het artwork van films en series om die zo aantrekkelijker te maken voor bepaalde etnische groepen.

'Artwork personalization' noemt Netflix het zelf. Een praktijk die het bedrijf sinds eind vorig jaar toepast en waar het in een uitgebreide blogpost uitleg over geeft. Het idee ontstond nadat uit eigen onderzoek bleek dat het artwork, de affiche die je bij een bepaalde titel ziet, heel erg bepalend is bij de keuze om iets wel of niet te bekijken. Waarom zou je die dan niet een beetje bijsturen als dat kan helpen om een breder publiek te bereiken? Bij wijze van voorbeeld liet Netflix zien hoe het artwork van een film als Good Will Hunting er voor verschillende gebruikers uit kan zien. Abonnees die vooral romantische films kijken, krijgen een affiche te zien met een kussende Matt Damon en Minnie Driver. Comedyfans worden voor dezelfde film warm gemaakt met een affiche waarop Robin Williams een hoofdrol speelt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN