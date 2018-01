Is Matteo Simoni wel een échte Patser? 'Drerries' van 't Kiel beoordelen DBJ

Bron: VRT 1

Woensdag ging 'Patser', de derde film van Adil el Arbi en Bilall Fallah in première. Limburger Matteo Simoni speelt daarin een drugsdealer uit het Antwerpse Kiel, maar wat vonden ze daar eigenlijk van zijn prestatie in de film? Is hij geslaagd als echte patser? "Limburgers zijn normaal altijd iets trager"