Is het wel zo verstandig om ‘Thuis’ te verlaten? Bill, Joy Anna en Mathias: niet elk vertrek leidt tot succes MVO

24 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Michiel De Meyer neemt zelf afscheid van ‘Thuis’, maar een blik op het verleden leert dat dat niet de meest risicoloze beslissing is. Kijk maar naar Bill Barberis, Joy Anna Thielemans,

Steph Goossens of Mathias Vergels. Die laatste keerde zelfs om den brode terug naar ‘Thuis’.

Net als Michiel stapte ook Mathias Vergels (26) uit ‘Thuis’ om zich volledig op zijn muzikale carrière te concentreren. Zijn single ‘Wij alleen’ is net uit (lees ook p. 52). Maar na een halfjaar keerde Mathias op zijn stappen terug, om zijn zangcarrière te combineren met ‘’Thuis’.

‘Of het een goed idee is voor een jonge acteur om een vaste rol in een soap op te geven? Hangt ervan af. Ik weet niet wat de financiële verantwoordelijkheden van Michiel zijn’, zegt Mathias’ manager Bob Savenberg. ‘Maar voor Mathias was het moeilijk om alleen van de muziek te leven.’

Al heeft Mathias dat laatste wel een tijdje geprobeerd. ‘Inderdaad, want de combinatie van zijn muzikale ambities met ‘Thuis’ bleek niet altijd eenvoudig. De opnameperiodes zijn erg intensief’, aldus Bob. ‘Maar bon, Mathias is inmiddels getrouwd, vader geworden, en hij moet een huis afbetalen. Dan is enige financiële zekerheid wel welkom. Dus ja: ik kan begrijpen dat Michiel zich nu wil richten op zijn zangcarrière, maar ik sluit niet uit dat hij over een jaar weer meedoet in ‘Thuis’.’

Niet meer op tv

Mathias Vergels is lang niet het eerste ‘Thuis’-gezicht dat moest ondervinden dat het gras aan de andere kant niet altijd groener is. Bill Barberis (36) vertolkte van 2013 tot 2017 een hoofdrol als Toon in ‘Thuis’, maar sinds hij afscheid nam van de soap, had hij naast een minuscuul rolletje in ‘Callboys’ enkel gastrollen in ‘Zie Mij Graag’, ‘Spitsbroers’ en de Nederlandse actieserie ‘Vechtershart’. Hij speelde ook mee in de film ‘Allemaal Familie’, maar de grote tv-rollen blijven voorlopig uit.

Joy Anna Thielemans (26) was jarenlang Jana in ‘Thuis’. Ze ontpopte zich ook als dé social-mediagoeroe van Eén en mocht ‘Het Sterkste Netwerk’ presenteren, dat helaas geen onvergetelijke indruk liet . In 2017 nam ze afscheid van ‘Thuis’. Later dat jaar presenteerde ze samen met Jan Jaap van der Wal ‘Control Alt Delete’ voor de Nederlandse tv, maar daarna bleef het stil rond haar.

En dan was er ook nog loodgieter Cois, één van dé grote publiekslievelingen in het 23-jarige bestaan van ‘Thuis’. Steph Goossens (52), die zijn populariteit had versterkt met z’n deelname aan ‘Steracteur Sterartiest’, lag bij de VRT in de bovenste schuif. Hij mocht zelfs het succesprogramma ‘Fata Morgana’ presenteren, naast Geena Lisa.

Maar in 2010 verliet hij de VRT voor een lucratief exclusiviteitscontract bij VT4. Helaas, na enkele geflopte programma’s werd Steph door de nieuwe bazen aan de kant geschoven. Sindsdien was hij niet meer op tv te zien.