Is het eerste ‘Temptation’-koppel van 2020 bekend? IDR

31 december 2019

18u30 0 TV Hoewel het momenteel nog niet duidelijk is of het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ effectief zal worden uitgezonden, wordt er online toch al druk gespeculeerd over de deelnemers. De doorgaans goed ingelichte Facebookpagina ‘Team Tempa’ meent nu te weten dat de Belgische Elke en haar Belgisch-Turkse vriend Arda een van de vier koppels zijn die de op stapel staande editie moeten kruiden.

Elke Castro en Arda Türkèr. Zij zijn volgens ‘Team Tempa’ dus het eerste koppel dat zich aan ‘de ultieme relatietest’ waagt. Arda is aan de slag als personal trainer bij AlphaCoaching, waar hij een van de twee coaches is.

Of de twee effectief meedoen aan het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ werd nog niet bevestigd. Maar wie Elkes instagrampagina bekijkt, merkt wel dat de laatste foto’s van het koppel al dateren van september. Misschien omdat ze hun relatiestatus momenteel moeten verstoppen van de programmamakers?

Onzekere toekomst

Of we ooit te zien krijgen of Elke en Arda hun relatietest overleven, valt echter nog af te wachten. RTL, die het programma samen met VIJF uitzendt, haalde immers al haar vergelijkbare realityprogramma’s van de buis na een geval van aanranding in datingshow ‘De Villa’. Deze ochtend zetten ze de deur echter weer op een kier. “We zijn ervan overtuigd dat je dit soort programma’s kunt blijven maken. Mensen moeten zich alleen volledig veilig voelen. Voor, tijdens én na de opnames”, klonk het bij de woordvoerder van RTL in een reactie aan het Nieuwsblad.