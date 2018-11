Is er leven na Julie Colpaert? Aflevering 13 van ‘De Slimste Mens’ kende een van de laagste scores ooit Mark Coenegracht

06 november 2018

22u35 4 TV Noem het maar gewoon ‘the day after’. Aflevering 13, de dag nadat Julie Colpaert na twaalf deelnames naar huis werd gespeeld, stelde helemaal niets voor. Je moet immers drie volwaardige spelers hebben om een sterke quiz te krijgen. De Nederlandse cabaretière Brigitte Kaandorp bakte er helemaal niks van. Een beetje geestig, dat wel, maar verder was ze compleet verkeerd gecast. Advocaat Souidi won, acteur Van Severen is nu al zeker van een zitje in de finaleweken.

Ze had zoals iedereen 60 seconden bij aanvang van de quiz. Voor aanvang van de filmpjesronde had ze exact 66 seconden gewonnen. Na afloop van die allesbepalende ronde, waar 450 seconden verdiend kunnen worden, schraapte ze welgeteld 24 seconden bij elkaar. Uiteindelijk eindigde ze natuurlijk laatste met 150 seconden. Daarmee deed Kaandorp het wel nog een tikkeltje beter dan illustere voorgangers als Wendy Van Wanten, die in 2014 op 92 seconden eindigde. Wat nog beter was dan de 89 seconden van Willy Willy in 2007 en de bodemscore van 65 seconden op naam van Guy Van Sande, behaald in 2013. Maar veel stelde de Nederlandse cabaretière, bekend van haar zeursong ‘Ik heb een heel zwaar leven’, dus niet voor.

Glitterhuwelijk

Wat we dan wel moeten onthouden van deze aflevering? Dat na Julie Colpaert nu ook acteur Boris Van Severen al zeker is van een finaleplaats. En dat advocaat Souidi het tv-spelletje goed bestudeerd heeft en in de filmpjesronde het lot aan zijn zijde had, toen Kaandorp niks wist te vertellen over het glitterhuwelijk van prins Harry. Het wordt afwachten of Souidi en Van Severen een soort bondgenootschap kunnen opzetten en zo nieuwe spelers meteen naar huis kunnen sturen.

Op de jurybank ontpopt Jeroom zich hoe langer hoe meer tot de gortdroge en staalharde oneliner-producent. Netjes gedoseerd, zonder echt te bruuskeren. En de onzin die Jonas Geirnaert blijft uitvinden, is gewoon zalig.

Jonas en Jeroom, die combinatie is altijd goed voor een hilarisch moment:

Kantelmomenten

Rode draad: het falen van Brigitte Kaandorp in alle onderdelen van de quiz. Ze krijgt al in de ‘3-6-9’-ronde een achterstand.

Haar ‘Open deur’-vraag over prins Albert is een maat voor niets. Enkel Boris weet matig te profiteren. Maar ook bij hun vragen blijven Omar en Boris een beetje steken.

Boris en Omar puzzelen daarna adequaat en heel snel. Brigitte weet geen enkele link te vinden.

In de fotoronde weet Brigitte de schade een klein beetje te beperken. Omar krijgt een moeilijke fotoreeks over zeevruchten.

In de filmpjesronde gooit Brigitte meteen de handdoek in de ring, waardoor Omar maximaal kan profiteren. Dat Boris bij zijn filmpje over de aanslag op Charlie Hebdo niet beter scoort, is verrassend. Omar speelt vervolgens netjes uit.

In de finale is Brigitte geen partij voor Boris. Die heeft aan 5 goede antwoorden voldoende om verder te gaan.

De kandidaten testen de nieuwe Instagram hype: de migrainepose:

De eindscore (voor het finalespel)

1. Omar Souidi 418 sec.

2. Boris Van Severen 316 sec.

3. Brigitte Kaandorp 150 sec.

De stand

1. Julie Colpaert: 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen: 3 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

3. Saïd Boumazoughe: 3 deelnames 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Viktor Verhulst: 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Michèle Cuvelier: 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Guy T’Sjoen: 2 deelnames 1 overwinning, 1 finale verloren

7. Liesa Naert: 2 deelnames 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Dj Hakim Chatar