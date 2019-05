Is er leven na ‘Game of Thrones’? Jazeker: drie nieuwe series, een boek en een documentaire MVO

22 mei 2019

13u28 14 TV ‘Game of Thrones’ is voorgoed voorbij. Ook al viel het einde niet bij iedereen in de smaak, het verlies van de reeks is een zware klap voor grote fans van de wereld van Westeros. Geen nood, er is wel degelijk leven na ‘Game of Thrones’. Zo zijn er ondertussen al drie nieuwe spin-offs in de maak. Het origineel nog niet volledig uitgekeken? Geen zorgen, dit artikel is spoilervrij!

Een cult-succes zoals ‘Game of Thrones’ laat men tegenwoordig geen stille dood meer sterven. Denk maar aan franchises zoals ‘Harry Potter’, ‘The Avengers’ en ‘Star Wars’. Het kan altijd een beetje meer zijn. De populaire HBO-reeks is daarop geen uitzondering.

Na afloop van het achtste en laatste seizoen (ondanks de kritiek nog altijd het meest bekeken van de hele reeks) mogen we nog veel meer verwachten uit Westeros.

Nieuwe series

Zo zijn er om te beginnen drie spinoffs van ‘Game of Thrones’ in de maak. Dat nieuws wordt nu ook bevestigd door zender HBO. George R.R. Martin, de auteur achter de ‘A Song Of Ice And Fire’-boeken waarop de reeks gebaseerd is, is alvast enthousiast. Volgens hem zullen de shows de komende jaren te zien zijn.

De opnames voor de eerste nieuwe reeks gaan later dit jaar al van start. “We zijn begonnen met vijf mogelijke shows, waarvan er momenteel nog drie in de maak zijn,” aldus Martin. “De eerste beginnen we binnenkort al op te nemen. Voor de andere twee is men nog scripts aan het schrijven, maar die zijn bijna klaar. We beginnen met een paar opties en hopen dat er zeker eentje zo goed wordt als ‘Game of Thrones’, want we hebben de lat heel hoog gelegd.” We weten nu al dat de eerste reeks hoogstwaarschijnlijk de titel ‘The Long Night’ meekrijgt.

Waarover dat alles zal gaan?

De eerstvolgende reeks speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen in ‘Game of Thrones' af, zo meldt de zender. De serie zou de aftakeling van het gouden ‘Age of Heroes’-tijdperk naar de donkere tijdens in Westeros in beeld brengen. De oude, bekende personages zoals Jon Snow zullen we dus niet meer terugzien - maar misschien wel zijn voorouders? De reeks in kwestie zou bovendien de reden zijn dat de origine van de White Walkers uit de originele serie nog niet duidelijk is uitgelegd. Hun geschiedenis zou wel aan bod komen in de prequel.

Wie speelt erin mee?

De hoofdrol gaat naar actrice Naomi Watts. Wie zij precies zal spelen is nog niet duidelijk, want verdere details over de verhaallijn werden nog niet vrijgegeven. Veder zien we Josh Whitehouse (‘Poldark’), Naomi Ackie (‘Lady Macbeth’), Denise Gough (‘Monday’) en Jamie Campbell Bower (‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’) opduiken in de reeks.

Ook Miranda Richardson (Rita Skeeter uit de ‘Harry Potter’-films), Marquis Rodriquez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan en Dixie Egerickx kregen een rol te pakken, net als Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp en Toby Regbo.

Wie schrijft het script?

Schrijfster en producer Jane Goldman zal samen met auteur George R.R. Martin het script voor haar rekening nemen. Goldman heeft wel de leiding over het project. Zij schreef eerder al het script voor onder andere de populaire films ‘X-Men: First Class’, ‘ Kick-Ass’ en ‘Stardust’. De executive producers zijn SJ Clarkson (de man die eerder meewerkte aan ‘Marvel’s Jessica Jones’ en ‘The Defenders’), James Farrell, Jim Danger Gray, Vince Gerardis en Daniel Zelman.

Nieuw boek

Uiteraard is er ook nog de boekenreeks, ‘A Song Of Ice And Fire’. Hoewel de tv-serie op de boeken gebaseerd is, stak beeld het papier voorbij. De schrijver begon in 1996 met zijn boekenreeks. Het is echter al sinds 2011 geleden dat Martin nog een boek uitbracht. Het laatste heette ‘A Dance With Dragons’. George R.R. Martin werkt nog steeds aan zijn volgende boek: ‘The Winds Of Winter’. Daarna moet er nog eentje geschreven worden: ‘A Dream Of Spring’. Dat wordt het laatste in de reeks. Gezien de man al 70 is, vrezen fans dat hij zijn romans nooit zal afmaken. Naar eigen zeggen is hij er echter volop aan bezig.

Eerder deze maand liepen er nog geruchten dat de boeken van Martin stiekem al af waren, maar dat hij wachtte op het einde van de tv-show om ze uit te brengen. Niets is minder waar, meent hij. Martin reageerde op zijn blog: “Opeens is er dit gekke verhaal dat ik ‘The Winds Of Winter’ en ‘A Dream Of Spring’ al jaren af heb. Ik kan er niet bij dat iemand dat ook maar even gelooft. Het is totaal niet logisch. Waarom zou ik twee complete romans jaren laten liggen?” Nog even geduld hebben, dus. Er is al wel een fragmentje uit zijn nieuwe boek beschikbaar op zijn website.

Documentaire ‘The Last Watch’

Wie zijn tanden al snel weer in de franchise wil zetten, kan zich wenden tot de nieuwe documentaire: ‘The Last Watch’. De film toont hoe het er acht jaar lang achter de schermen aan toe ging bij de acteurs van ‘Game Of Thrones’. De docu is nu al te bekijken via HBO, maar zal waarschijnlijk spoedig een weg naar België vinden.