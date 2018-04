Is dit het bewijs dat Vanessa en Jeremy dan toch uit elkaar zijn na 'Temptation Island'? MVO

11 april 2018

10u12 0 TV Drie van de vier koppels gaan al zeker als exen naar huis na de gebeurtenissen in 'Temptation Island', daar mogen we zeker van zijn. Maar wie nog hoop had voor Vanessa en haar hondstrouwe Jeremy, hangt er misschien ook aan voor de moeite.

Meghan en Kevin sneuvelden als eerste, Mezdi maakte het de eerste dagen op het eiland zo bont dat Daniëlle in haar hoofd al single is, en ook de eerst zo veelbelovende Tim verpestte het volledig door Deborah te dumpen voor verleidster Cherish. Vanessa mocht er dan wel problemen mee hebben dat Jeremy misschien wel 'sneaky' was, hun relatie zag er over het algemeen nog rooskleurig uit. Tot nu?

Een oplettende fan merkte op dat Jeremy en Vanessa elkaar niet meer volgen op Instagram. Is het laatste overlevende koppel van 'Temptation' dan toch gesneuveld? Dat wordt afwachten...

Ahum @livkrake wijst me er net op dat Vanessa en Jeremy elkaar niet meer volgen, is dan ook het laatste koppelll kapot?!!1! #temptationisland pic.twitter.com/5wrYf1JQcS Liske(@ hoimetliske) link

