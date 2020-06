Is dit de vader van Claire Meiland? Fans denken van wel MVO

19 juni 2020

17u48 1 TV Maxime Meiland (24) vertelt in ‘Chateaux Meiland’ vaak over haar dochtertje, Claire (2). Ze voedt het kind in haar eentje op omdat de vader niet meer in beeld is, maar nu menen fans van de show hem toch gespot te hebben op Instagram.

In een nieuw filmpje van Maxime is een ‘onbekende man’ zichtbaar met Claire op schoot. Iemand vraagt hem “Ben jij de vader van Claire?”, waarop hij “Ja” antwoordt. De familie Meiland heeft echter nog niet bevestigd of het ook daadwerkelijk om de vader van het jonge meisje gaat.



