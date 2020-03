Is deze blondine een nieuwe ‘Temptation’-verleidster? BDB

05 maart 2020

13u26

Bron: Team Tempa 0 TV Naar jaarlijkse gewoonte duiken er tijdens het VIJF-programma ‘Temptation Island’ enkele nieuwe verleiders en verleidsters op. Volgens de Facebookpagina Team Tempa zal dat al snel gebeuren. Eén van de kersverse verleidsters zou de Amsterdamse Bibi Rodenburg (27) zijn.

Team Tempa weet de ontwikkelingen in het ultieme verleidingsspel meestal goed te voorspellen. Zo onthulde de Facebookpagina ook al de identiteit van de koppels vooraleer ze officieel voorgesteld werden. De nieuwste onthulling op sociale media is dat de Amsterdamse Bibi Rodenburg binnenkort haar opwachting zal maken als verleidster.

Team Tempa wist te achterhalen dat Bibi alle andere verleidsters volgt en vice versa. Bovendien reageren ze ook op elkaars foto’s, en dat pas sinds de opnames achter de rug zijn. Tijdens de opnameperiode was Bibi bovendien niet actief op sociale media. Tot slot heeft de Amsterdamse dezelfde tatoeage als verleidster Amber, met de betekenis ‘temptation’.

Of Bibi binnenkort echt haar opwachting maakt in ‘Tempation Island’ zullen we nog even moeten afwachten.