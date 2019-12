Is ‘De Slimste Mens’ plots te moeilijk of zijn finalisten (nog) niet sterk genoeg? MC

12 december 2019

22u42 1 TV Het valt behoorlijk hard op: sinds de start van de finaleweken van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ knoeien de spelers er maar wat op los. Dat was in de laatste aflevering van de eerste finaleweek niet anders. Voor aanvang van de fotoronde bengelde Bart Hollanders achteraan met 46 seconden. Philippe Geubels deed het met 139 seconden niet veel beter. Die laatste flikte het dan weer in de filmpjesronde. Hij moest bij het allerlaatste filmpje niet eens meer scoren om te winnen.

Wat humor betreft zit het dezer dagen, beter dit volledige seizoen, gelukkig wél snor bij ‘De Slimste Mens’. Het duo Van Koningsbrugge-Jeroom leverde woensdag- en donderdagavond perfect wat verwacht werd. Ook de kandidaten waren duidelijk in voor wat ginnegapperij. Wat quizniveau betreft kan dan weer moeilijk gezegd worden dat we hoogdagen beleven met de VIER-quiz. Niet voor niets dat Jeroom twee dagen na elkaar schamperde dat “je het wel voelde, die finaleweken”. Of ook: “Als je deze drie ziet zitten, dan weet je gewoon de grote namen moeten nog komen.” Ironisch, licht sarcastisch, een mopje, zoals we Jeroom kennen, maar helaas pal in de roos. Bij de allerbeste kandidaten van het seizoen behoren en niet weten wie Rik Van Looy is, of dat Sandra Kim het Songfestival won met ‘J’aime la vie’ … Tja, het zullen de zenuwen zijn. Ofwel zal het niveau van de kandidaten maandag, met de komst van seksuologe Lotte Vanwezemael plots drastisch de hoogte in schieten.

Gelukkig zat alle quiz-venijn in de staart van de uitzending. Eerst speelde Geubels zich met 90 seconden bonus bij het filmpje over ‘Fiskepark’ en onkunde van de concurrentie over het doen en laten van Sandra Kim naar een veilige overwinning. In de finale openden Bart en Mathieu nagenoeg perfect, om er dan een potje van te maken. Bart Hollanders kreeg de perfecte kans om uit te spelen bij een 34 tegen 56 stand, maar wist onvoldoende over regionale tv-zenders. Waarop het super spannend werd omdat Mathieu zich noodgedwongen tot een 1-1 stand liet zakken. Om dan met dank aan een goeie vraag - ‘Wat weet je over Taylor Swift?’ - twee goede antwoorden te braken binnen 1 seconde. Sterk! Bart Hollanders bleef er verslagen en nagenoeg woordeloos bij zitten.

De leukste quotes

Philippe Geubels (verwijzend naar de rode jas van Jeroom): “Ik ben blij dat de kerstman er bij is.”

Erik Van Looy (tegen Bart, die er heel onopvallend bij zit): “Bart, gij zit hier ook nog...”

Bart Hollanders (op de vraag welk gekreun hij het liefst hoort): “GoedBart, GoedBart, GoedBart, GoedBart ...”

Philippe Geubels (geeft goede raad aan Mathieu Terryn): “Lieg. Je moet liegen. Ik doe dat ook. Ik heb nog nooit op een schildpad gezeten.”

Philippe Geubels (of hij kan voetballen): “Neen. Ik had ook astma. Ze noemden mij Jean-Marie Puf.”

Kantelmomenten

Philippe Geubels weet als enige te scoren in ‘3-6-9'-ronde. Bart Hollanders lijkt niet mee te doen. Zijn ‘Open deur’-ronde is erg slecht, hij puzzelt rampzalig en verliest heel veel tijd bij tekeningen over frituursnacks.

De filmpjesronde is, zoals vaak, beslissend. En opnieuw trekt Geubels het laken naar zich toe. De drie kandidaten eindigen elk onder een eindscore van 300 seconden.

In de finale heeft Bart pech en Mathieu geluk.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Philippe Geubels 281 sec.

2. Mathieu Terryn 234 sec.

3. Bart Hollanders 201 sec.

Keert terug

Seksuologe Lotte Vanwezemael keert als vijfde finalist terug in de quiz. Zij neemt het op tegen Philippe Geubels, die aan zijn derde finale-avond toe is, en tegen Mathieu Terryn, die terugkeert na een erg nipte overwinning tegen Bart Hollanders.