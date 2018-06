Is de nieuwe tattoo van Sophie Turner een spoiler voor 'Game of Thrones'? Fans denken van wel! MVO

21 juni 2018

12u20 3 TV Sophie Turner, die de rol van Sansa Stark speelt in de HBO-hitserie 'Game of Thrones', heeft een opvallende nieuwe tattoo. Die zou volgens fans wel eens een grote spoiler kunnen zijn voor het laatste seizoen van de reeks.

De actrice liet namelijk een 'direwolf' op haar arm zetten - het typische dier op het schild van de familie Stark. Daaronder luidt het: 'The pack survives', ofwel, 'de roedel overleeft'. Dat was de meest beroemde uitspraak van Sansa's vader, Ned Stark.

Kijkers vermoeden nu dat die tattoo wel eens zou kunnen betekenen dat Sana, en misschien zelfs haar hele tv-familie (waaronder nog Aria Stark en publieksfavoriet voor de Iron Throne: Jon Snow) de finale zullen overleven. Er wordt immers verwacht dat er in het laatste seizoen nog veel personages zullen sterven.

De theorie wordt nog versterkt door het feit dat Turner zelf nog geen foto's van de tattoo heeft gedeeld. De prent is voorlopig enkel te zien op de Instagram-pagina van de tattoo-artieste, Lauren Winzer.

Het achtste en laatste seizoen van 'Game of Thrones' zal in het najaar van 2019 te zien zijn, tot die tijd is het jammer genoeg enkel gissen naar de afloop.

First tattoo back home! Thank you so much for getting this from me @sophiet ! 🐺 bad ass ! Een foto die is geplaatst door null (@laurenwinzer) op 09 jun 2018 om 12:10 CEST