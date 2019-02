Is Bran Stark de Night King? Dit zijn de 8 wildste theorieën over het achtste seizoen van ‘Game of Thrones’ DBJ

14u24 0 TV Op 14 april start het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’. Hoe de populairste reeks ter wereld zal aflopen is nog een groot raadsel, maar aan wilde theorieën is er alvast geen gebrek. Diegenen die alle verhaallijnen nog eens willen opfrissen kunnen vanaf vanavond op CAZ terecht.

1. Wordt Cersei de Mad Queen?

Nadat Cersei de Sept of Baelor in vuur en vlam liet opgaan en zichzelf uitriep tot dé heerser van de Zeven Koninkrijken, lijkt het erop dat ze verandert in een reïncarnatie van Aerys Targaryen, beter bekend als de Mad King. Cersei is alleen, wraakzuchtig en heeft vijanden in alle richtingen. Ze verliest langzaamaan haar greep op de macht, en dit is nog maar het begin van haar schrikbewind.

2. Wie kan Cersei stoppen?

Met de dood van Tommen is de voorspelling van Maggy the Frog bijna compleet. Nog één deel van de voorspelling is niet uitgekomen: Cersei die gedood wordt door de ‘Valonqar’ of kleine broer. Maar wie is die ‘Valonqar’? Tyrion is letterlijk de kleine broer van Cersei. Maar ook Jaimie kan de kleine broer zijn. Hij is namelijk een paar minuten na zijn tweelingzus geboren, wat hem de jongste maakt. Daarnaast heeft hij na zijn moord op de Mad King al een stevige reputatie opgebouwd als Kingslayer.

3. De Night King valt het Noorden niet als eerste aan…

Het is voor de hand liggend dat de Night King en zijn leger van ondoden eerst het Noorden zullen aanvallen. Maar is iets wat George R.R. Martin doet voorspelbaar? Daarom is het goed mogelijk, nu de White Walkers een ondode draak hebben, dat zij eerst King’s Landing aanvallen. Een strategische keuze van de Night King want Jon Snow zit met zijn leger in het Noorden. Cersei zal met deze plottwist niet zo tevreden zal zijn…

4. … tenzij Cersei haar ongeboren baby opoffert aan de Night King

Het is geen geheim dat Cersei, ondanks haar immense liefde voor haar kinderen, hen toch ook gebruikt heeft om haar macht uit te breiden. Fans denken dat ze haar ongeboren kind zal gebruiken om een pact te sluiten met de Night King zodat zij op de IJzeren Troon kan blijven zitten. Het is immers niet de eerste keer dat de Night King baby’s aanvaardt als offer.

5. Wie is Bran nu eigenlijk? Bran the Builder, de Night King of zoeken de fans het te ver?

Voor degene die het nog niet weten, Bran the Builder is de Stark-voorvader die meer dan 8000 jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones Winterfell heeft gesticht en de De Muur heeft gebouwd. Menig Game of Thrones-fans geloven dat de huidige Bran eigenlijk voorvader Bran is. Anderen denken dan weer dat Bran de Night King is. Tijdens seizoen zeven merkten de kijkers gelijkenissen op in de modekeuze van de Night King en Bran.

6. Jon Snow is Azor Ahai, de Prins Die Beloofd Is

Nu de kijker weet dat er ook drakenbloed door Jon Snow zijn aderen stroomt en hij een Targaryen is, kan Jon wel eens de Azor Ahai, de Prins Die Beloofd Is, zijn. Maar Jon is mogelijks niet de enige verloren Targaryen, ook Tyrion zou een afstammeling zijn van de witharige Mad King Aerys. Om er nog een schepje boven op te doen, is de kans groot dat de Prins niet per se mannelijk moet zijn. Daenerys gelooft namelijk dat zij de uitverkorene is omdat Azor Ahai een onzijdig woord is en dus zowel Prins als Prinses kan betekenen.

7. Luiden er bruidsklokken tussen kamp Ijs en kamp Vuur?

Als dat maar goed komt met de voorspelling van de Azor Ahai want Jon en Daenerys beleefden een romantisch avontuurtje in het laatste seizoen. Hij is de Koning van het Noorden, zij is de Drakenkoning, ijs en vuur dus. Een alliantie tussen de twee grootmachten is een slim idee. Maar als Jon Snow echt de Azor Ahai is, wil dat zeggen dat Jon volgens de voorspelling zijn geliefde moet opofferen om Westeros van de ondergang te redden. Van een tragische romance gesproken…

8. Of winnen uiteindelijk de White Walkers de Game of Thrones?

Zoals iedereen al weet: de helden uit Game of Thrones winnen haast nooit. Sterker nog, zij sterven plots en tragisch. Rechtvaardigheid is een woord dat blijkbaar niet in George R.R. Martin zijn woordenboek staat. Bovendien ziet het er niet zo rooskleurig uit voor team mens, zeker niet nu De Muur vernietigd werd door een ondode draak. Exit mensheid?

