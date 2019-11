Is België nu al ‘great’? Dit verwezenlijkten Frances en ‘Make Belgium Great Again’ al KD

24 november 2019

16u00

Bron: VTM 0 TV Vanavond, zondag 24 november, zendt VTM de voorlopig laatste aflevering van ‘Make Belgium Great Again’ uit. Het eerste seizoen van de reeks was een overweldigend succes: vooral het recordaantal orgaandonors blijft iedereen bij. Maar wat hebben Frances en haar team in dit tweede seizoen al verwezenlijkt? VTM gaf ons een inkijk in de voornaamste cijfers.

Frances zette concrete stappen om de bij te redden. Meer dan honderd ‘bij-straten’ (straten waar het woord ‘bij’ in voorkwam, nvdr.) in heel Vlaanderen werden op één nacht ‘bij-vriendelijk’ gemaakt dankzij de duizenden lavendelplantjes die het team van ‘Make Belgium Great Again’ uitdeelde. In Leuven raapte het team met de hulp van enkele vrijwilligers 51.000 sigarettenpeuken in de binnenstad.

En die vrijwilligers, daar houden ze bij ‘Make Belgium Great Again’ van. Meer dan 600 mensen schreven zich in voor de Pleegdag waarmee het programma kandidaat-pleegouders probeert te vinden. Meer dan 1.200 mensen boden zich ook aan om vrijwilligerswerk te doen dankzij de ‘Blind Gedropt’-actie van het programma. 1.100 van hen schreven zich ook in om effectief als vrijwilliger aan de slag te gaan. Opvallend: meer dan één op de drie deelnemers van die activiteit was jonger dan 24 jaar.

Verder waren er enkele duizenden mensen die een foto instuurden voor de ‘Doe Gewoon’-actie waarmee de programmamakers holebi-koppels een hart onder de riem wil steken. Zo’n duizend mensen schaarden zich ook achter de fietsmars, en in Bornem en Temse werd 22 ton klein elektro ingezameld. Daarna was de rest van Vlaanderen aan de beurt. Het leverde niet alleen grondstoffen, maar ook geld op voor het goede doel. Hoeveel, dat wordt bekendgemaakt op 29 november tijdens de slotshow van Rode Neuzen Dag. Wil ook jij een gift doen aan Rode Neuzen Dag? Dat kan hier.