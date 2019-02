Inzamelactie gestart voor acteurs in Pippi Langkous: “Ze kregen enkel een zakcentje” Annemieke van Dongen

10 februari 2019

16u46

Twee schrijfsters zijn een crowdfundingactie gestart voor de acteurs die Pippi, Tommy en Annika speelden in de tv-serie en films over Pippi Langkous. "Iedereen heeft genoten van de serie en de films, behalve Pippi zelf. Heel schrijnend. Hopelijk kunnen we ze zo alsnog bedanken", zegt schrijfster Heleen Bosma.

De Zweedse actrice Inger Nilsson, die Pippi Langkous vijftig jaar geleden vertolkte, vertelde aan de Nederlandse krant Algemeen Dagblad dat ze nooit van het succes van de verfilmingen heeft geprofiteerd. Voor haar rol kreeg ze een soort zakcentje, geen echt salaris. Ook de herhalingen en dvd-verkoop van de verfilmingen, die in de halve wereld tot op de dag van vandaag te zien zijn, leverden haar niks op. Grote rollen heeft ze na Pippi nooit meer gekregen. Regisseurs bleven haar zien als Pippi, vertelde ze.

Heleen Bosma was erg onder de indruk van dat verhaal. “Het hield me erg bezig, want Pippi zit in mijn hart”, vertelt de 54-jarige schrijfster uit Deventer. “Toen zag ik op Facebook een bericht van mijn oud-collega Marjan, die er ook door was geraakt. Samen bedachten we deze spontane actie. Wij roepen iedereen op om een paar euro te doneren voor deze drie acteurs. Hopelijk kunnen we zo een verzachtend gebaar maken.”

Kinderhelden

“Pippi Langkous is een ongewoon goed verhaal”, vult schrijfster Marjan Tulp (51) uit Doetinchem aan. “Vergeleken met andere kinderhelden uit die tijd, zoals Pipo de Clown en Swiebertje, was ze stout en stoer. Ze woonde alleen, kon een paard optillen en op haar kop aan het plafond lopen. En dan zat het verhaal ook nog eens vol leuke taalvondsten. Dat heeft mij geïnspireerd om zelf ook kinderboeken te gaan schrijver”, verklaart ze.

De twee schrijfsters hebben geen idee hoeveel geld ze met hun actie zullen ophalen. “Het zou al heel leuk zijn als Inger Nilsson, Pär Sundberg en Maria Persson (de acteurs die Tommy en Annika speelden, red.) er samen een weekendje voor weg kunnen”, zegt Bosma. “Het gaat om het gebaar, dat we allemaal samen één keer heel groot dankjewel kunnen zeggen. Dankjewel voor al die fantastische avonturen. Dat ze ons hebben laten zien dat alles kan. En misschien wel bovenal, dat je nooit naar de tante Petunia’s in deze wereld hoeft te luisteren!”