INTERVIEW. Jude Law vanaf vandaag op Streamz in zijn 'meest uitdagende rol ooit': "Ik leefde me zo hard in dat ik er depressief van werd"

14 september 2020

15u11

Bron: Eigen berichtgeving 6 TV Net zoals vele grote filmsterren zoekt de Britse acteur Jude Law (47) het tegenwoordig in de wereld van de prestigieuze tv-reeksen. Vanaf vandaag is hij op de nieuwe Vlaamse streamingzender Net zoals vele grote filmsterren zoekt de Britse acteur Jude Law (47) het tegenwoordig in de wereld van de prestigieuze tv-reeksen. Vanaf vandaag is hij op de nieuwe Vlaamse streamingzender Streamz te zien in ‘The Third Day’, een interactieve psychologische thriller van HBO. Volgens Jude is het geen dramareeks zoals we er al duizend gezien hebben. In tegendeel: het wordt een mix van theater, tv én de mening van de kijker. “Kijkers zullen zélf deel kunnen uitmaken van het programma.”



“Het gaat om een heel bijzonder concept”, legt Jude uit. “Er worden 3 afleveringen uitgezonden in september. Die cluster krijgt de naam ‘Summer’, en daarin ben ik te zien als een man die vast komt te zitten op een mysterieus eiland, waar hij geconfronteerd wordt met zijn traumatische verleden. Eind oktober worden er ook 3 afleveringen uitgezonden, deze keer met de titel ‘Winter’. Daarin neemt Naomi Harris het over als hoofdpersonage. Maar wat ‘The Third Day’ écht bijzonder maakt, is het live-event dat we gaan uitzenden op 3 oktober, tussen ‘Summer’ en ‘Winter’ in.”

Interactief evenement

Dat live-event krijgt de titel ‘Autumn’ mee. De acteurs van de show zullen dan maar liefst 12 uur lang live acteren, en de belevenissen van hun personages worden uitgezonden via het internet. “Het is dus een mix van theater en tv”, legt Jude uit. “Maar het verschil is dat kijkers wel degelijk zelf een invloed zullen hebben op wat er met de personages gebeurt. Daar ga ik echter nog niet te veel over verklappen, om de verrassing niet te bederven. Voor ons als acteurs brengt het in ieder geval een flinke uitdaging met zich mee. Want een hele dag voor de camera staan zonder je rol te doorbreken? Dat is uniek... In zekere zin is dit mijn meest uitdagende rol ooit. Want ik heb ervaring met theater én tv, maar dit? Dit wordt een uithoudingsoefening van jewelste.”

Ik ben té dicht bij gevoelens gekomen die ik echt niet aangenaam vond. Die zelfs gevaarlijk waren. Jude Law over zijn rol in ‘The Third Day’.

Coronamaatregelen

Het was eigenlijk de bedoeling om een volledig interactieve aflevering op te nemen met hulp van de kijkers. “In het programma organiseren de bewoners van het eiland waar ik terechtkom een festival. Het was de bedoeling om dat festival ook écht tot leven te wekken. Kijkers zouden dan tickets kunnen kopen om er zelf aanwezig te zijn, en zo te ervaren hoe het afloopt met de personages. Maar helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Zoveel volk bij elkaar brengen? Daar konden we alleen nog van dromen. We moesten dus iets anders verzinnen, en daardoor is het digitale concept ontstaan. Geen zorgen, het wordt zeker niet minder interessant.”

Emotioneel uitputtend

De livestream wordt geen luchtig kijkvoer: ‘The Third Day’ is namelijk een mysterieus, donker programma dat inspiratie zoekt bij folklore en vreemde rituelen. Voor Law waren zelfs de opnames voor zijn eerste drie afleveringen - die op de normale manier werden ingeblikt - al bijzonder zwaar, vooral op emotioneel vlak. “Uiteraard heb ik zelf voor dit script gekozen, dus ik mag er niet over klagen. Ik heb het op voorhand gelezen en ik vond het goed. Maar dat gezegd zijnde, het was niet altijd makkelijk om zo’n emotioneel zware acteerprestatie neer te zetten... Ik ben té dicht bij gevoelens gekomen die ik echt niet aangenaam vond. Die zelfs gevaarlijk waren.”

“Om specifiek te zijn: mijn personage, Sam, heeft pas een kind verloren”, zucht Jude. “Daar had ik het moeilijk mee.” Geen wonder, want de acteur heeft zelf maar liefst vijf kinderen: Rafferty (23), Iris (19), Rudy (18), Sophia (10) en Ada (5). Binnenkort wordt hij voor de zesde keer vader, want zijn vriendin Phillipa Coan (32) is alweer in verwachting. “Ik heb mezelf verplicht om me in te beelden hoe dat voelt: wat als ik een kind verloor? Om me vollédig in te leven. Dat moest ook, want in bepaalde scènes zit ik te huilen en te krijsen langs de oevers van een rivier. Als je dat oprecht wil doen overkomen, moet je die emoties toelaten. Maar het heeft zijn tol geëist.”

Langs de andere kant vind ik het ook belangrijk om zulke emoties van verlies en pijn te verkennen. Die schrik om iemand te verliezen, dat zorgt ervoor dat je je familie en vrienden nog meer gaat appreciëren Jude Law

Depressie

“Ik heb wekenlang depressief rondgelopen op de set. Ik voelde me elke dag alsof ik een soort donkere mantel over me heen had. En hoewel ik het een geweldige reeks vond om te maken, was ik enorm blij dat de laatste dag erop zat. Al heb ik het wel een beetje onderschat, want ik vond het ook na de opnames moeilijk om die gevoelens zomaar van me af te schudden. Ik heb ze voor een deel toch mee naar huis genomen.”

Ook vandaag nog, maanden na de opnames, zitten die emoties nog steeds in zijn kleren. “Het heeft me op een bepaalde manier veranderd. Het is lastig om dat achter me te laten. Langs de andere kant vind ik het ook belangrijk om zulke emoties van verlies en pijn te verkennen. Die schrik om iemand te verliezen, dat zorgt ervoor dat je je familie en vrienden nog meer gaat appreciëren. Dat je dankbaar bent voor wat je hebt. Als mensen die naar ‘The Third Day’ kijken ook gaan nadenken over zulke dingen, heb ik mijn job goed gedaan.”

