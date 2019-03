INTERVIEW. Gwendoline Christie verlaat ‘Game of Thrones’ met een dubbel gevoel: “Ik zag al mijn dromen uitkomen dankzij deze show” Melissa Van Ostaeyen in Londen

28 maart 2019

14u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV ‘Game Of Thrones’-actrice Gwendoline Christie (40), die in de reeks de rol van Brienne of Tarth vertolkt, laat de show na acht jaar achter zich met een bitterzoet gevoel. “Het heeft mij gemaakt tot wie ik ben, ik ben echt in de rouw omdat ik mijn personage moet achterlaten.” Langs de andere kant gingen er wel veel deuren voor haar open, zoals een rol in de ‘Star Wars’-franchise én een ontmoeting met haar grote idool: Madonna. Wij spraken met haar in Londen.

“‘Game Of Thrones’ heeft echt mijn grootste dromen doen uitkomen, want het heeft mij op de kaart gezet”, zo steekt ze van wal. “Zo ben ik in de ‘Star Wars’-films terechtgekomen. Een geweldige ervaring, want ik ben al een grote fan sinds mijn zesde. Ik zou je echt niet kunnen zeggen welke mijn favoriet is: ‘Game Of Thrones of ‘Star Wars’. Dat is als moeten kiezen tussen je kinderen.”

Madonna

Haar eigen grootste idool ontmoeten is zowaar een nog grotere droom die werkelijkheid werd. “Het is Madonna”, zucht ze alsof ze het zelf niet kan geloven. “Ik was in Sydney voor de opnames van de film ‘Top Of The Lake’, en ik kreeg een sms: ‘Hey Gwen, dit is de manager van Madonna, ik heb gehoord dat je vanavond naar haar concert komt kijken, en ze vraagt zich af of jij samen met haar op het podium wil dansen, want ze is een grote fan van je’. Ik legde mijn telefoon neer en begon meteen te huilen!”, bulderlacht ze. “En toen heb ik twee uur rondgewandeld omdat ik niet goed wist wat ik moest doen. Dit was iets dat ik al wilde toen ik acht jaar oud was. Niet alleen omdat Madonna een geweldig icoon is, maar ook om wat ze vertegenwoordigt. Ik heb uiteindelijk samen met haar op het podium gestaan, en het was onbeschrijfelijk. Ik keek in haar prachtige, grote, amandelvormige ogen en ik voelde me alsof ik naar het gezicht van een engel keek!”

“Ze onderging eindeloze transformaties”, aldus Christie over haar grote idool. “Wat niet alleen toont dat ze erg creatief en artistiek is, maar het geeft ook weer dat ze niet conformistisch is en zich niets aantrekt van ‘hoe vrouwen er zouden moeten uitzien’. Daar respecteer ik haar enorm voor. Ze heeft mij destijds geïnspireerd om na te denken over waar ik persoonlijk in geloofde, en daarom was het zo’n groots moment toen ze mij wilde ontmoeten. Zij was één van de eerste artiesten die ‘nee’ zei tegen het hokjesdenken van de maatschappij en haar eigen seksualiteit in handen nam.”

Geen stereotype

Madonna inspireerde Gwendoline om zelf ook buiten het hokje te denken, zeker wat haar rol in ‘Game Of Thrones’ betreft. Brienne ziet er niet uit zoals de doorsnee vrouwelijke held, die voornamelijk wordt gekozen vanwege haar goede looks. “Daarom was ik ook zo verrast dat ze zo populair werd”, knikt Christie. “Want de geschiedenis schrijft voor dat vrouwen alleen de rol van de minder belangrijke personages op zich mogen nemen. En ze moeten dan ook nog eens seksueel aantrekkelijk zijn om mee te mogen doen. Wat dat precies betekent, is anders voor iedereen, maar er is wel degelijk sprake van een stereotyp beeld. Ik zie Brienne wel als iemand die dat overstijgt.”

“Ik wist in het begin niet hoe lang ze het personage in de show zouden houden, maar toen ik de makers van het programma ontmoette, realiseerde ik me wel dat ze heel geïnvesteerd waren in het vertellen van haar verhaal, en dat vond ik heel opvallend. En het meest opmerkelijke was hoe het publiek daarop reageerde. Ze waren duidelijk: dit is waar we van houden, dit is wat we willen en we willen er nog méér van zien. Op het vlak van Brienne zijn het niet haar looks, maar haar morele waarden en haar doorzettingsvermogen wat haar zo aantrekkelijk maken, en ik ben blij dat ik daaraan mocht meewerken.”

Einde

“Toen ik hoorde dat de show zou stoppen, heb ik twee uur lang gehuild”, bekent ze. “Het was een enorm gevoel van verlies. Ik hoorde het nieuws toen ik nog op de set stond, en zelfs terwijl ze mijn make-up eraf aan het halen waren en mij uit mijn kostuum hielpen, was ik nog altijd aan het huilen. Het is echt rouwen, omdat het personage zo veel voor mij betekent. Ik zal Brienne voor altijd met me meedragen. Ze heeft mijn kijk op de wereld veranderd, en ik hoop dat ze dat voor vele anderen ook zal doen.”