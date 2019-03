INTERVIEW. Dit is dé grote dief van 'Game Of Thrones’: “Mijn huis is net een opslagplaats voor rekwisieten” Melissa Van Ostaeyen in Londen

29 maart 2019

15u55

Bron: Eigen berichtgeving 2 TV Liam Cunningham (57) kennen we beter als Sir Davos uit ‘Game Of Thrones’. Het populaire personage maakte zich op de set echter berucht: “Ja”, bekent hij in een interview met deze krant. “Ik was de grootste dief van allemaal. Niemand slaagde erin iets te stelen, en ik heb karrenvrachten vol.”

“Ze hebben me op de laatste dag van de opnames te pakken gekregen, met een vrachtwagen”, grapt hij. “En ze wilden me niet door de poort laten. Ik was te zelfzeker geworden, zeker? (lacht) Nee, maar serieus, ik heb véél rekwisieten meegenomen”, bekent de man zonder veel blijk van spijt. “Wat heb ik eigenlijk niét meegenomen?”

Een opsomming van zijn meest gekoesterde veroveringen: “Ik heb een paar handschoenen die bij mijn kostuum hoorden, maar die kan ik ondertussen al niet meer terugvinden in huis. Daarnaast heb ik een stuk obsidiaan. En daarover moet ik zeggen, als ze niet wilden dat ik dat meenam, hadden ze het minder makkelijk moeten maken. Het lag daar gewoon op de grond, ik kon het zo oprapen!”

“Ik heb ook geld van de bank van Bravos. Dat zijn échte metalen munten. Geen karton dat is bespoten, ofzo, zoals dat soms gaat op andere sets. Het zijn twee soorten metaal, samengesmolten en bedrukt. Ik gaf er eentje aan mijn zoon en zei hem dat hij daar zijn opleiding aan de universiteit maar mee moest betalen. (lacht) Verkopen op eBay is de boodschap.”

Cunningham heeft ook twee aandenkens aan de meest hartbrekende scène waaraan hij deelnam: de verbranding van het jonge meisje Shireen. “Het houten hert dat mijn personage maakte voor Shireen heb ik gestolen... ook de verbrande versie daarvan, omdat Shireen dat hert nog bij zich had op de brandstapel.”

(Lees verder onder foto)

“Maar het meest decadente stuk dat ik van de set heb gestolen is zonder twijfel een gigantisch Dorthraki-zwaard”, klinkt het trots. “Eigenlijk is mijn huis zo'n beetje een opslagplaats voor ‘Game Of Thrones’-rekwisieten! (lacht) Maar als ik eerlijk ben - ook al klink het melig - het beste dat ik aan mijn tijd in de serie heb overgehouden zijn een pak mooie herinneringen.”