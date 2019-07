INTERVIEW. De cast van ‘Stranger Things’ over het donkere 3e seizoen: “Sommige scènes waren emotioneel zwaar om te filmen” MVO

09 juli 2019

21u00 0 TV Het derde seizoen van de populaire sci-fi fantasyreeks ‘Stranger Things’ ging donderdag in première op Netflix en Het derde seizoen van de populaire sci-fi fantasyreeks ‘Stranger Things’ ging donderdag in première op Netflix en breekt nu al records . Het programma is al een enorme hit sinds het eerste seizoen uitkwam in 2016, en heeft sindsdien nog niet aan fans moeten inboeten. “Maar dit wordt wél het donkerste seizoen tot nu toe”, waarschuwen de castleden.

Dit nieuwe seizoen is er eentje van twee uitersten. Op één of andere manier is het zowel het meest donkere en deprimerende, als het meest hilarische en opgewekte seizoen. Met dat laatste heeft de introductie van de zomermaanden in het dorpje Hawkins veel te maken. Badpakken, jurken en gekke zomerkapsels uit de jaren ’80, dat is genoeg om elk plaatje ineens terug wat rooskleuriger te maken. Toch zijn de acteurs het erover eens dat dit het zwaarste seizoen was om te filmen, zowel op fysiek als emotioneel gebied. “We moesten uit onze schulp komen, deze keer”, aldus Joe Keery (27), één van de hoofdrolspelers. Wij trokken naar Parijs om Joe en zijn collega’s Natalia Dyer (22) en Finn Wolfhard (16) aan de tand te voelen over de nieuwste ontwikkelingen in het duistere Upside Down...