INTERVIEW. Chloë Grace Moretz in ‘Greta’: “Doodsangsten uitgestaan tijdens de opnames” Kristien Gijbels

13 juni 2019

15u00 0 Film Wat doe je wanneer blijkt dat je nieuwe hartsvriendin een dolgedraaide psycho blijkt te zijn? We krijgen het te zien in Neil Jordans nieuwste thriller ‘Greta’, waarin Chloë Grace Moretz (22) aan de zijde van de Oscargenomineerde actrice Isabelle Huppert (66) schittert. Samen houden ze er de meest hallucinante scènes op na, waaronder een waanzinnige ‘verdwijntruc’ in een kist. Moretz: “Ik heb tijdens de opnames verschrikkelijke doodsangsten uitgestaan.”

Er zitten heel wat heftige scènes in ‘Greta’, waarvoor je urenlang in een kist werd opgesloten. Viel dat wat mee?

Absoluut niet, ik vond het ronduit verschrikkelijk! Ik heb claustrofobie dus ik heb wel degelijk doodsangsten uitgestaan in die kist. Het was een echte kist die zó klein was dat ik er niet eens mijn benen in kon strekken. Ik heb heel hard mijn best moeten doen om niet telkens in huilen uit te barsten en om mijn hartslag onder controle te krijgen. Gelukkig was mijn tegenspeelster Isabelle Hupert ontzettend lief voor mij en deed ze er alles aan om mij wat meer op mijn gemak te doen voelen. Isabelle heeft ook claustrofobie, dus ze begreep maar al te goed hoe moeilijk ik het had om de scènes tot een goed einde te brengen. Ze hielp me dan ook door de doos niet helemaal dicht te doen wanneer ik schrik had. Dat zowel Isabelle als regisseur Neil Jordan zo kalm waren tijdens de opnames, heeft mijn paniekaanvallen uiteindelijk doen verdwijnen.

Je nam deze rol zo serieus dat je zelfs training volgde om serveuse te worden – het beroep van je personage.

Ja, dat was mijn idee. Ik heb een week lang in een restaurant in Ierland gewerkt waar ik ‘echte’ klanten moest bedienen. Dat was geen lachertje! Ik heb nu eens zo veel respect voor mensen die in de horeca werken, want ik had de grootste moeite om de bestellingen verkort op te schrijven en om ze dan ook nog eens correct in de computer te zetten. (lacht)

Herkenden de mensen jou tijdens je training?

Oh, absoluut! Ik heb tijdens mijn shiften wel honderden selfies gemaakt met de klanten. Er zijn op het internet vast een heleboel beelden te vinden van mij in mijn ‘restaurant-tenue’, maar het heeft me tijdens de opnames in elk geval een heel eind op weg geholpen. Ik had die week echt nodig om het juiste ritme te vinden en om alles er geloofwaardig uit te laten zien, want ik miste in het begin dat zelfvertrouwen. Bedienen is één van de moeilijkste dingen die ik ooit gedaan heb, en ik heb dan ook nog nooit zo veel zenuwen gehad! Ik begon al te stotteren van zodra ik de suggesties van de chef aan de klanten moest doorgeven.

Vind je het moeilijk om als beroemdheid vrienden te maken? Ik kan me vast inbeelden dat iedereen maar al te graag je vriend wil zijn.

Het helpt wel dat ik vier broers heb. Zij hebben mij namelijk van kleins af aan aangeleerd waar ik op moet letten wanneer iemand slechte bedoelingen heeft en bij wat voor soort mensen ik het best wegblijf. Er zijn veel ‘vrienden’ die zich eerst helemaal anders voordoen, en bij wie hun ware aard pas veel later naar boven komt. Maar beroemd of niet, ik denk dat het voor iedereen moeilijk is om een ‘echte’ vriendschap te vinden. Ik heb het zelf helaas al veel te vaak meegemaakt, maar ik heb gelukkig geleerd dat zulke ‘vrienden’ uiteindelijk vanzelf wel door de mand vallen.

Kan je daar een voorbeeld van geven?

Ik had tot voor kort een manipulatieve vriendin die me heel lang heeft doen geloven dat er van alles mis was met mij. Ik was op den duur zo onzeker, dat ik me niet meer goed voelde in mijn vel. Als mijn broers er niet geweest waren voor mij, dan was ik misschien nu nog steeds met haar bevriend geweest. Ik zou niet weten wat ik zonder mijn broers zou moeten aanvangen. Het is alsof ik door vier papa’s ben opgevoed. (lacht)

Je laste onlangs een acteerpauze in. Wat ben je in die periode over jezelf te weten gekomen?

Enorm veel. Ik heb het gevoel dat ik elk half jaar een enorme spurt maak, en dat ik telkens een steeds duidelijker beeld krijg van wat mijn dromen en doelen zijn. Ik was als tiener best vaak onzeker en maakte me zorgen over mijn toekomst, maar ik heb geleerd om mezelf minder serieus te nemen. Ik neem ook mijn carrière nu minder serieus dan toen ik jong was: ik maak nu veel meer plezier, ik lach veel meer en ik durf zelf al eens de draak te steken met mezelf. Ik zoek het geluk nu vooral in de kleine dingen. Vroeger holde ik van het ene project naar het andere, maar nu vind ik vrije tijd even belangrijk dan de rollen die ik nog aanneem. Als tiener plande ik alles tot in de puntjes, en wist ik al minstens één jaar op voorhand wat ik precies ging doen en in welke films ik ging meespelen. Ik besef nu meer dan ooit dat er op een jaar tijd veel kan veranderen en dat er rollen zijn die ik eventueel nu wel zie zitten, maar die ik misschien tegen 2021 tegen mijn zin zou moeten doen omdat ik van gedacht veranderd ben. Vanaf nu luister ik nog enkel naar mijn hart.

En wat zijn die nieuwe dromen en doelen?

Ik heb altijd meer willen doen dan acteren, dus ik zou heel graag achter de camera willen staan. Ik wil niet alleen regisseren, maar ook mijn productiebedrijfje eindelijk van de grond krijgen. Er komen binnenkort vier projecten uit die ik heb geproduceerd, dus de trein is bijna vertrokken. Daarna gaan mijn broer en ik samen een film regisseren, en daar kijken we allebei enorm naar uit. 2019 lijkt mijn jaar te worden. (lacht)