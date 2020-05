Intense emoties en oplaaiende frustraties: dit was aflevering elf van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

01 mei 2020

21u35 1 TV Nu Elke beseft dat Arda/Timtation haar aan de kant heeft geschoven voor verleidster Eline, hoeft ‘de ultieme relatietest’ voor de Limburgse niet meer. Al is ze niet de enige die met twijfels zit over haar toekomst, zo blijkt. Dag elf is aangebroken, en die zag er zo uit!

Vorige week kregen enkel de dames een vuurkamp voor de kiezen. Vandaag is dat voor de mannelijke koppelhelften het geval. Zij krijgen - in het beste geval - voor de derde keer beelden te zien van hun partner te zien. Maar voor het zover is, keren we nog even terug naar het bedrog van Arda/Timtation. Dat heeft er bij Elke stevig ingehakt. Zij begint de dag dan ook met een huilbui in bed. Ze draagt ook de beloftering die ze van Arda/Timtation kreeg niet langer. Ze heeft het juweel in de badkamer gelegd, en is van plan om die aan Arda/Timtation terug te geven wanneer ze elkaar opnieuw zien.

Elke snapt echt niet waar het tussen hen is misgelopen. Zeker als ze bedenkt dat Arda/Timtation pas een dikke week van haar gescheiden is. Elke is echt heel hard gekwetst. Arda/Timtation: ge zijt een... FOEMP!

Al is Elke niet van plan om er zich zomaar bij neer te leggen. Ze wil weten waarom Arda/Timtation haar bedrogen heeft.

Ze wil bovendien ook uitvissen wat er fout is aan haar. Girl, wij zullen het je zeggen: niets!!!

Ons hart brak vorige week al, maar vandaag hebben we het ook moeilijk. Arme Elke...

Hoewel verleider Matthieu aanvankelijk hoopte dat Arda/Timtation een misstap zou begaan - en hij zou kunnen toeslaan -, is ook hij geschrokken door wat er gebeurd is.

Voor de onoplettende kijker vat Matthieu het gedrag van Arda/Timtation nog even samen.

Hij zegt vervolgens ook wat wij allemaal denken.

Go Matthieu!

Ook Sam heeft een gelijkaardige mening.

Niet dat het Arda/Timtation veel kan schelen. Hij heeft er alweer een ‘mooie’ nacht opzitten met verleidster Eline.

Dat zal Elke echt graag horen, foempsmoel.

Arda/Timtation gaat nog even verder op dat wansmakelijke elan.Zo hoopt hij immers niet dat z’n relatie met Elke standhoudt. Oh nee: meneer wil iets anders overhouden aan z’n ‘Temptation’-avontuur.

In het vrouwenresort probeert ook Simone de gebroken Elke te steunen.

Al kan het niet beletten dat Elke grote vraagtekens heeft bij de relatie die ze met Arda/Timtation had.

En dan zegt Simone - na Matthieu en Sam - ook nog eens wat we allemaal denken.

Al voegt zij er wel nog een persoonlijke boodschap voor de Limburger aan toe.

Again: niet dat het Arda/Timtation wat kan schelen. Hij geniet van het ontbijt met Eline.

Misschien had iemand Arda/Timtation moeten vertellen dat die verleidsters daar in de eerste plaats zijn om te verleiden?

Ja toch, Eline?

Dat denken wij inderdaad ook.

In het mannenresort zit ook Cheyenne niet stil. Zij heeft haar pijlen op Karim gericht. Collega-verleidster Bibi houdt even een tactische bespreking met Cheyenne.

Dat ontbijtje maakt wel indruk op Karim. De liefde van een man gaat nu eenmaal door de maag.

Zach beseft dan weer dat hij zich dringend wat beter moet gaan gedragen als hij z’n relatie met Simone niet ten grave wil dragen. Al heeft hij toch een iets andere visie op zijn karakter dan de rest van televisiekijkend Vlaanderen en Nederland.

Voor alle duidelijkheid: onderstaande uitspraak gaat over emoties en niet over de verleidsters. Al had dat laatste wel gekund.

Daarna krijgen we te zien hoe Arda/Timtation al aan de volgende stap in zijn romance met Eline denkt.

Terwijl Arda/Timtation droomt van een toekomst met zijn Nederlandse schone, beseft Elke vooral wat ze kwijt is. Volgens ons niets, maar Elke vindt dat ze haar grote liefde kwijt is. Ze wil dan ook horen wat zij zogezegd heeft verkeerd gedaan.

Wij zouden het niet kunnen, maar dan toont Elke vervolgens dat ze echt een straffe madam is.

Dan richt ze zich ook tot Eline. Respect!

Girl... Als er een iemand gehaat zou moeten worden, dan ben jij het NIET.

We’re not crying, you are.

Elke toch...

De Limburgse voelt zich een stuk vuil dankzij Arda/Timtation/Foempsmoel.

Na die emotionele boodschap van Elke is het tijd voor Rick en Annelien om langs te gaan bij de koppelhelften. Rick wil weten of Arda/Timtation nu denkt dat z’n relatie met Elke definitief voorbij is. Daar kan de Limburger alleen maar bevestigend op antwoorden. Al ligt hij daar nog steeds niet wakker van.

Arda/Timtation heeft weliswaar spijt. Niet van zijn bedrog, maar wel van het feit dat er beeldmateriaal van bestaat. Foemp!

Rick legt de heren vervolgens uit dat ze ‘s avonds een vuurkamp op het programma hebben staan. Voor de dames is dat niet het geval. Zij mogen ieder iemand kiezen, om dan vervolgens met z’n achten op date te gaan. Roshina neemt Christophe mee, Elke kiest voor Matthieu, Angela wil Sam aan haar zijde en Simone heeft - verrassend genoeg - Efrain meegevraagd. Hij probeert vooral om Simone (nog harder) te doen twijfelen aan Zach, die vorige week al meteen z’n joker inzette tijdens het vuurkamp.

Roshina koos voor Christophe. Hoewel hij graag optrekt met de Nederlands-Iraanse schone, beseft hij wel dat het anders is als je voortdurend bij haar bent.

En daar is RuPaul - vermomd als de Belgische koeltechnicus Christophe - alweer!

Dit bedoelen we dus:

Ze lijken zelfs een beetje op elkaar, toch?

Bij Sam en Angela doet de verleiding dan weer vooral pijn.

Matthieu probeert dan weer om Elke op te beuren. Dat blijkt niet zo gemakkelijk te zijn.

De verleider wil graag weten wat Elke van plan is tijdens het laatste vuurkamp, want daar krijgt ze Arda/Timtation opnieuw te zien. Elke wil hem vooral iets vragen.

Matthieu heeft een andere aanpak bedacht.

Voor Elke is de date met Matthieu een opsteker.

De mannen mogen zich nog even ontspannen voor het vuurkamp. Ze trekken er met z’n allen op uit om te gaan watersporten. Daarbij houdt Romee haar blik stevig op Zach gericht.

En dan blijkt er - na amper drie dagen - toch al wat trouble in paradise te zijn tussen Arda/Timtation en Eine.

Whaddayaknow... Arda beseft dat Eline misschien wel een spelletje met hem speelt.

En dan is de avond aangebroken, waardoor de heren zich gereed moeten maken voor het vuurkamp. Voor het zover is beseft Arda dat hij aan het avontuur begonnen is met Elke. En dus niet met Eline.

En dan is het zover!

Als eerste is het de beurt aan Christian. Hij krijgt te zien hoe Angela het gezellig heeft met Sam. En daar is Christian toch niet echt gerust in. Hij was veel meer te vinden voor Christophe, die eerder probeerde om Angela te verleiden. Bij Sam heeft Christian er geen goed oog in, zo zegt hij tegen Rick.

Voor alle duidelijkheid: Christian twijfelt niet aan Angela, maar wel aan Sam.

Christian krijgt daarna tijd om te bekomen, want het is de beurt aan Zach. Hij is nog maar vier dagen in Thailand, maar dat waren er al wel vier pittige. Zach verwacht niet dat hij slechte beelden te zien zal krijgen van Simone, maar is na zijn eerste fragment wel teleurgesteld.

Net als bij Christian twijfelt ook Zach niet aan z’n vriendin, maar wel aan verleider Bas. Zach kreeg tijdens zijn fragment immers beelden te zien waarbij Bas duidelijk maakt dat hij seks wil met Simone.

Zach is echt niet gelukkig. Hij hoopt dan ook dat Simone de Nederlandse verleider vanaf nu links laat liggen.

Ook het tweede fragment helpt niet echt. Daarin krijgt Zach te zien hoe Simone haar hart lucht over de joker die Zach inzette. En dat doet ze tegenover... Bas, jawel. Alsof dat niet erg genoeg is, ergert Zach zich ook aan iets wat Simone gezegd heeft.

Wanneer Rick de Surinamer erop wijst dat zoiets wel te verwachten viel na het inzetten van z’n joker, heeft Zach daar toch een iets andere mening over.

Hoe dan ook: Zach krijgt daarna de kans om te bekomen. Rick mag nu beelden laten zien aan Karim. Die krijgt tijdens zijn eerste fragment meteen een koude douche, want daarop is te zien hoe Roshina aan het huilen is. Wat het des te erger maakt: Karim heeft geen idee waarom dat zo is.

Karim vindt het oprecht heel erg dat ze huilt, maar na het tweede fragment stelt hij z’n mening bij; Daarin is immers te zien hoe Roshina zijn vroegere misstap bespreekt met Melissa. Volgens Karim overdrijft Roshina met haar versie van de feiten, en daar is hij niet blij mee.

Hij vindt de houding van Roshina dan ook allesbehalve respectvol. Dat zorgt er zelfs voor dat Karim harde woorden spreekt. Hij realiseert

zich voor het eerst - op tv dan toch - dat de problemen met Roshina misschien

niet opgelost geraken.

Daarna is Arda, als laatste, aan de beurt. Hij heeft ondertussen al een idee over hoe Elke zich moet voelen.

Wanneer het eerste fragment afgelopen is, weet Rick vervolgens hoe wij ons allemaal voelen na het zien van die beelden.

Arda/Timtation beseft ook eindelijk dat hij Elke heel veel verdriet heeft gedaan. Hij plengt zelfs enkele traantjes begot!

Of nee wacht: Arda/Timtation vindt het erg... voor Arda/Timtation. Foemp!

NEE, ARDA/TIMTATION, NEE!

Na het vuurkamp mogen de mannen terug naar hun resort. En dat is allesbehalve in een uitgelaten sfeer. Verleidster Romee vat het kort samen.

Daarbij is Arda/Timtation het grootste - nu ja - slachtoffer. Hij heeft veel om over na te denken, zeker omdat hij denkt dat Elke hun relatie nog wil redden.

Wij hopen vooral dat Elke slimmer is dan dat. En dat Arda/Timtation serieus met z’n kop tegen de muur loopt.

Al heeft ook Zach het moeilijk. Hij hoort in z’n hoofd nog steeds de dingen die verleider Bas over hem zei, en stoort zich aan het feit dat Simone hem niet verdedigde.

Verleidster Bibi heeft echter geen medelijden met Zach. Wij zijn #TeamBibi, sorry not sorry !

Ook Karim en Christian hebben het moeilijk. Karim voelt zich in’t zak gezet door Roshina, en ook het pantser van Christian begint barsten te vertonen.

In het andere resort doen de verleiders er alles aan om het gezellig te maken voor de dames. Dat willen de jongens dit keer realiseren met een karaokeavond. Daarbij werkt Joris - een van de mannen waarvan we bijna vergeten waren dat hij meedeed - zich in de kijker.

Roshina is onder de indruk.

Simone houdt zich dan weer afzijdig tijdens het feestgedruis. Efrain weet waarom.

Bij de mannen is er geen sprake van een feestje. Zij zijn stuk voor stuk teveel onder de indruk van hun vuurkamp. Allez ja, ‘t is te zeggen: iedereen, behalve Arda/Timtation.

Eline zegt daarna - je bent een verleidster of je bent het niet - wat Arda/Timtation wil horen.

Zach gaat dan weer z’n hart luchten bij Romee. Al hoeft hij bij haar niet op al te veel medelijden te rekenen.

Zach, als je dit zou lezen: het is niet omdat je (al dan niet zogezegd) vergeten bent dat je een misstap hebt begaan, dat die misstap niet gebeurd is.

Dat gevoel hebben wij ook niet. We zeiden het vorige week al: Simone is veel trouwer dan jij, Zach. Niet omgekeerd, zoals jij denkt.

Romee heeft het al opgegeven om überhaupt te luisteren naar wat de Surinamer allemaal te vertellen heeft.

En dan vat ons Romee Zach nog eens samen voor de onoplettende kijkbuiskindertjes.

Karim en Christian zoeken steun bij elkaar.

Christian snapt waarom Karim zo onder de indruk is van de beelden die hij kreeg. Hij zou ook niet gelukkig zijn als Angela hun afspraken verbrak.

Karim doet z’n best om z’n gevoelens te verwerken, maar hij heeft het echt moeilijk met de uitspraken van Roshina. Zij had aan Karim immers gevraagd om het niet over hun verleden te hebben, waarop ze dat vervolgens zelf wel deed. Bovendien klopt - volgens Karim - het verhaal dat Roshina opdist niet.

Hij is echt boos. Iets dat we best snappen, om eerlijk te zijn.

Vervolgens komt Zach het gezelschap opzoeken van Karim en Christian, want hij vindt ook dat hij wel wat steun kan gebruiken. Zach is boos vanwege het gedrag van Simone, zo laat hij aan de boys weten.

Maar dat vindt Karim onzin. Slimme jongen, die Karim.

Wanneer Zach bij z’n collega’s ook bot vangt, gooit hij het over een andere boeg. Hij stort zich volop in de drank en beslist dan dat niet hij, maar Simone de youngster is in hun relatie. Heel volwassen Zach, echt. NOT.

Het helpt ook altijd om in een vlotte beweging je partner ook onderontwikkeld te noemen. A*****E.

Over onderstaande uitspraak hebben we echt sterk onze twijfels.

Terwijl Zach erop los gaat feesten met de verleidsters, gaat Karim z’n hart luchten in de dagboekkamer. Of hoe die strandhut ook heet.

Het zit hem echt hoog. Ocharme.

Waar we de tranen van Arda/Timtation vooral huichelarij vinden, voelen we wel mee met Karim.

Karim wil z’n teleurstelling vervolgens afreageren op de infrastructuur van het resort, maar daar steekt Christian al snel een stokje voor.

De relatie van Karim en Roshina hangt nu écht aan een zijden draadje.

In het vrouwenresort doet Matthieu dan weer z’n uiterste best om Elke op te vrolijken. Met een drankje, uiteraard.

Al is er ook ruimte voor een goed gesprek. Daarbij laat Elke vooral zien dat ze een sterke vrouw is.

Waarna ze vervolgens toch nog een vreemde redenering maakt: Elke hoopt immers dat ze het kan loslaten, als Arda/Timtation niet boos op haar is. WAAROM ZOU DIE BOOS MOETEN ZIJN OP JOU? HIJ MOEST ZICH SCHAMEN, JA!

Tell it, Angela!

Arda/Timtation beseft ondertussen dat zijn keuze voor Eline toch niet de allerslimste zet was.

Dat zegt hij ook tegen Romee.

Zonder hier een waardeoordeel aan te willen verbinden: als het Donald Trump gelukt is, dan slaagt Arda/Timtation daar ook in!

Arda/Timtation realiseert zich ook dat de aantrekkingskracht tussen Eline en hem al veel minder is. Hij beseft nu ook dat hij Elke niet zo had mogen behandelen.

En net wanneer we weer iets meer sympathie konden opbrengen voor Arda/Timtation, verpest hij het weer.Serieus gast, je hebt de verkeerde verleidster gekozen? HOW ABOUT NO? And how about ne vleesmolen om Arda/Timtation door te draaien?

Tot volgende week!

