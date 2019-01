Instagram gaat eigen Vlaamse fictieserie maken MVO

Een primeur in ons land: sociaal netwerk Instagram gaat een eigen Vlaamse serie uitzenden. Het wordt een project in samenwerking met Eyeworks, maar de acteurs zijn nog niet bekend.

De serie zal gaan over een groepje jongeren op zoek naar de liefde. Ze dagen elkaar uit om zo veel mogelijk dates te strikken en daar geven ze elkaar dan punten op. Het resultaat zal de titel ‘Instaverliefd’ krijgen.

Hoe de reeks precies zal worden uitgezonden, is niet duidelijk. Via Instagram TV is het mogelijk om filmpjes van zo'n 10 minuten online te zetten. Op Instagram zelf duurt een video maximum één minuut, al kan dat bij een live wel oplopen tot een uur.

Het is niet de eerste keer dat een sociaal netwerk een eigen serie laat maken. YouTube en Snapchat deden het al voor. Het succes van sociale media in combinatie met televisie werd ook duidelijk in ‘wtFock’, de jongerenreeks van Vier en Telenet. De filmpjes van de show werden online gepubliceerd en tijdens de uitzendingen werden foto’s van de personages gepost op sociale media.

Wanneer ‘Instaverliefd’ uitkomt, is nog niet bekend.