Inspirerende Oprah Winfrey duikt onaangekondigd op in 'The Handmaid's Tale' MVO

28 juni 2018

10u40 0 TV Oprah Winfrey had een rolletje in de laatste aflevering van 'The Handmaid's Tale'. In een inspirerende radioboodschap herinnert ze personage June eraan dat ze het niet mag opgeven.

Wanneer een wanhopige June in een gesloten auto stapt, overweegt ze het om terug te keren naar haar onderdrukkers. Dan weerklinkt het volgende bericht: "Dit is Radio Free America", klinkt het. "We zenden uit van ergens in het witte Noorden. China en India hebben vandaag beloofd om economische hulp te sturen naar de Amerikaanse regering. In het Verenigd Koninkrijk hebben de autoriteiten extra sancties aangekondigd tegenover Gilead, terwijl ze ook plannen maken om meer vluchtelingen uit Amerika op te vangen, op andere plaatsen dan in Canada. Dit liedje is om iedereen eraan te herinneren - of je nu een Amerikaanse patriot bent of een verrader uit Gilead - dat we hier nog zijn. Stars and Stripes voor altijd, baby."

Daarna begint 'Hungry Heart' van Bruce Springsteen te spelen. Het bericht zet June aan om haar plannen om te gooien. Ze probeert om het gevaarlijke Gilead te ontvluchten.

Oprah

Die bewuste radioboodschap werd ingesproken door niemand minder dan Oprah Winfrey. "We wisten dat Oprah fan was van de show", klinkt het bij de programmamakers. "En we hadden dit idee in verband met de radio. We dachten dat het fantastisch zou zijn als zij die stemrol wilde invullen. Dus hebben we het haar gevraagd, en ze zei meteen ja. Vanaf dan was het een heel vlot proces."

Oprah is grote fan van de thematiek in de serie. Het tv-gezicht zet zich al jarenlang in voor vrouwenrechten. Dit jaar nog gaf ze een krachtige speech tijdens de Oscars, waarin ze onderdrukkers van vrouwen met klem vertelde dat hun tijd erop zit.