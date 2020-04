Inschrijvingen voor nieuw seizoen ‘First Dates’ geopend LOV

03 april 2020

07u00 0 TV Goed nieuws voor Vlaamse singles die openstaan voor een speciale date, want Eén maakte bekend dat de inschrijving voor het tweede seizoen van ‘First dates’ van start gaan.

Het huidige seizoen van ‘First dates’ is nog volop aan de gang, maar het staat al vast dat er een vervolg komt op het succesvolle format waarin Vlaamse singles op zoek gaan naar de ware liefde. Via de website van Eén kunnen vrijgezellen zich vanaf nu inschrijven voor een etentje met een onbekend persoon in het tv-restaurant.

First dates helpt vrijgezellen in hun zoektocht naar de ware liefde. Tijdens een romantisch etentje met een zorgvuldig gekozen tafelgenoot leren de singles elkaar beter kennen. De tortelduifjes in spe laten voor en na de date in hun hart kijken: wat zoeken ze in de liefde en sloeg de vonk over? Na hun First date beslissen de vrijgezellen of ze elkaar nog opnieuw willen ontmoeten. Komt er een tweede date of niet?

Wie naar de Vlaamse First dates kijkt, weet dat de koppels in wording in het programma ontvangen en bediend worden door een vaste restaurantstaf, die de kijkers doorheen de reeks ook beter leert kennen: gastheer Patrick, barman Bram, en serveersters Katelen en Leena. Zij zullen er tijdens het nieuwe seizoen van ‘First dates’ opnieuw bij zijn om de singles met raad en daad bij te staan.

