Inschrijvingen ‘De Mol 2021' nu al volzet SDE

27 april 2020

07u48 0 TV Zondag - meteen na de finale van ‘De Mol’- lanceerde Gilles De Coster de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen. Wie nog twijfelde, is er echter aan voor de moeite. Alle inschrijvingen zijn volzet.

Zondagavond ontdekten we eindelijk wie dit seizoen van ‘De Mol’ de saboteur was, en wie de geldpot mee naar huis kreeg. Presentator Gilles De Coster riep geïnteresseerden - van 18 tot 70 jaar - meteen daarna op om zich in te schrijven voor het nieuwe seizoen van ‘De Mol’. “Het zijn rare tijden, maar bij ‘De Mol’ proberen we toch al voorzichtig naar de toekomst te kijken. We hopen dat we dit najaar opnieuw op reis kunnen vertrekken, en dus zoeken we kandidaten. En je inschrijven, dat kan perfect vanuit je kot.” Er was echter één aandachtspuntje. In tegenstelling tot de voorbije jaren zouden de programmamakers dit jaar een limiet van vijfduizend inschrijvingen hanteren. Enkel zij maken kans op een plekje in ‘De Mol’.

Vlaanderen gaf massaal gehoor aan de oproep van De Coster, want nog diezelfde avond waren alle vijfduizend plekken al ingevuld. Uiteindelijk mogen tweehonderd mensen op gesprek, waaruit dan de (tien) reisgezellen gekozen worden.