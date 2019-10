Innovatieve tienerserie ‘wtFOCK’ keert terug voor derde seizoen met 450.000 kijkers: “2 op 3 jongeren kennen het programma, maar hun ouders niet” MVO

08 oktober 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Tienerreeks ‘wtFOCK’ heeft enorm veel succes bij het jonge publiek - ook al hebben de meeste ouders daar geen idee van. De show speelt zich vooral af op het internet, waar er wekelijks 450.000 jongeren voor het scherm gekluisterd zitten om de avonturen van hun fictionele leeftijdsgenoten te volgen. Binnenkort wordt het derde seizoen van de reeks gelanceerd.

Drie kijkers op vier volgen de reeks via wtfock.be, een website waarop de show in kleine, hapklare stukjes gepost wordt doorheen de week. Die fragmenten verschijnen in realtime: speelt een gebeurtenis zich af om 14 uur op een maandagnamiddag? Dan zal het fragment ook dan verschijnen. Daarnaast is de serie ook als weekoverzicht te bekijken via Telenet Play en Play More, en op Vijf.

Jonge kijkers

De marketing rond ‘wtFOCK’ - die volledig werd overgenomen van een Scandinavisch concept genaamd ‘Skam’ - draait rond het feit dat jongeren de show zélf moeten ontdekken. “Omdat de reeks echt voor en door jongeren is, hebben we er ook deze keer voor gekozen om er geen grote marketingcampagne achter te steken, dat past niet bij het concept”, aldus Ils Neuts, hoofd Entertainment bij Telenet. De zender voerde een onderzoek uit bij ongeveer 3000 jongeren, om de impact van ‘wtFOCK’ te meten. “Toch hebben we gemerkt dat twee op drie jongeren die we ondervraagd hebben ‘wtFOCK’ kennen. Dat zijn er veel meer sinds de lancering van seizoen één. Daarnaast zien we dat het vooral jongere kijkers zijn die de reeks kennen, dat gaat opvallend achteruit vanaf de leeftijd van vijfentwintig. Zo bereiken we perfect onze target-groep.”

Sociale media

Wat het programma uniek maakt, is het feit dat alle personages hun eigen account op Instagram hebben. Zo wordt de grens tussen fictie en realiteit erg dun, en dat spreekt aan. “We hebben bewust veel ‘lagen’ aan de reeks toegevoegd, in de vorm van sociale media, waardoor er veel interactie kan plaatsvinden. We merken dat het engagement bij onze kijkers erg hoog ligt”, aldus Neuts. “We doen ons best om het zo echt mogelijk te doen lijken. Het personage Zoë zei tijdens de reeks bijvoorbeeld eens dat ze naar een festival zou gaan, en wie op Instagram ging kijken kon zien: ze was daar ook wel degelijk.”

Dat is tevens ook de reden dat deze Vlaamse remake van ‘Skam’ beter scoort dan andere pogingen in het buitenland. “Die extra laag is essentieel voor de beleving van het programma. In andere landen is die ofwel niet, ofwel in mindere mate doorgevoerd. En dan krijg je niet hetzelfde effect.”

Homoseksuele hoofdrol

Het derde seizoen van de originele, Noorse reeks was veruit het populairste. Men schuift voor het eerst een mannelijk personage naar de voorgrond. Isak - in het Nederlands omgetoverd tot Robbe - worstelt met zijn homoseksuele gevoelens. Hij wordt halsoverkop verliefd op een geheimzinnige nieuweling, en hun relatie zet meer dan alleen hun eigen leven overkop.

Laat het nu net dat seizoen zijn dat ‘Skam’ op de internationale kaart zette. Maar of dat verwachtingen schept bij de Vlaamse tegenhanger? “We zijn al erg blij met de resultaten die we nu hebben”, verzekert Neuts. “Met 450.000 wekelijkse kijkers zitten we al aan een groot aantal fans. Natuurlijk kijken we er naar uit om te zien of de populariteit van de reeks nog meer zal stijgen.”

Daar lijkt het wel op, want het onderzoek wees uit dat de populariteit van ‘wtFOCK’ momenteel hoger ligt dan die van bepaalde populaire reeksen uit het buitenland, zoals ‘Riverdale’ en ‘Pretty Little Liars’. De voornaamste redenen die de jongeren daarvoor zelf aangeven zijn de herkenbaarheid en het interessante verhaal.

Toekomst

Concepten zoals ‘wtFOCK’ zijn er niet veel, maar ze zouden wel eens vaker kunnen gaan opduiken naar de toekomst toe. Zeker wat jongere kijkers betreft is dit een interessante manier van televisie maken. “Jongeren willen zelf de dj zijn van hun eigen kijkervaring”, aldus media-onderzoeker Lieven De Marez. “We willen zelf beslissen waar ze naar kijken, wanneer, en hoe lang. De korte fragmenten van ‘wtFOCK' passen perfect in de trend van ‘tv-snacken’, die we tegenwoordig veel zien. We kijken korte programma’s, tussen onze dagelijkse bezigheden door, en veranderen voortdurend ons kijkpatroon.” Bovendien is het gevoel van nabijheid dat ‘wtFOCK’ creëert een groot pluspunt voor die generatie. “Kijkers willen iets ervaren. Dat het programma dicht tegen de realiteit aanleunt, maakt het extra aantrekkelijk.”

Seizoen 3 van ‘wtFOCK’ gaat binnenkort weer van start op wtfock.be.