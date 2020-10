Ingeborg wordt gastspeurder in ‘The Masked Singer’ SDE

05 oktober 2020

18u00

Bron: VTM 0 TV Haar naam viel de voorbije weken een aantal keer als hoofdverdachte voor Otter, maar Ingeborg (53) bleek toch niet achter het masker te zitten. Ze komt vrijdag wél meehelpen om de kandidaten uit ‘ Haar naam viel de voorbije weken een aantal keer als hoofdverdachte voor Otter, maar Ingeborg (53) bleek toch niet achter het masker te zitten. Ze komt vrijdag wél meehelpen om de kandidaten uit ‘ The Masked Singer ' te ontmaskeren.

Vrijdag zetelt Ingeborg in ‘The Masked Singer’ als gastspeurder, naast Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker. Ze raadt mee naar welke bekende gezichten zich achter de maskers verschuilen. Een taak die ze bijzonder ernstig neemt en waarvoor ze elke steen omdraait. “Die bustier van Koningin, klopt die wel?”, vraagt Ingeborg zich bijvoorbeeld luidop af in een eerste teaser naar de aflevering. Of ze de Masked Singers kan ontmaskeren, zien de kijkers vrijdag.

