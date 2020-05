Ingeborg openhartig in ‘De Columbus’: “Ik heb mij zot gewerkt” LOV

08 mei 2020

07u20

Bron: VRT 0 TV Voor het derde seizoen reist levensgenieter, monteur en moestuinexpert Wim Lybaert (51) het toeval achterna met zijn ‘Columbus’. Woensdagavond stond Ingeborg Sergeant klaar om plaats te nemen op de passagiersstoel van zijn verbouwde schoolbus. Dit waren de hoogtepunten.

Hoofdpijn? Spanning? Grijp volgende keer niet meteen naar een pijnstiller maar pas deze ultieme tip van Ingeborg eens toe! 3, 2, 1,... Paardje!



Soms moet je een time-out nemen. En voor Ingeborg was die extreem. Na een periode van tien jaar ‘zot werken’, liet ze de media volledig achter zich.



Wim en Ingeborg genieten van de koelte van een meer. Tijdens de verfrissing vindt Wim de rust in zichzelf. Een gevoel dat hem onbekend is.



Voor Ingeborg is Wim de definitie van liefdevolle dienstbaarheid. Een prachtig compliment dat hij maar moeilijk kan ontvangen.



Met het ouder worden herkent Ingeborg steeds meer van haar vader in zichzelf. Ze vertelt ook over het afscheid van haar moeke. Ze zorgde voor haar toen die dementeerde. En dat was heftig, maar mooi.



Wim en Ingeborg komen aan in ‘hun Egypte’. Het is een atypische bestemming. Normaal gezien babbelen Wim en zijn gast bij zonsondergang met een drankje erbij. Maar vandaag is het anders: ze dansen. Een prachtige afsluiter.



