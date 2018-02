Ingeborg in tranen bij Luk Alloo: "Ik weet weer waarom ik gestopt ben met tv" JDB

13 februari 2018

14u45

Bron: Medialaan 10 TV Morgen brengt Luk Alloo in zijn programma 'Alloo bij' een paar dagen door met Ingeborg. Ze is een eeuwige optimiste tot ze voor de camera’s van Luk heel emotioneel wordt als blijkt dat ze bij tv-opnames zichzelf niet kan zijn en de indruk krijgt in een keurslijf te worden gestopt. Want Ingeborg wil vooral authentiek zijn. Zich niks laten opdringen. Dat is de reden, legt ze uit, waarom ze destijds ook stopte met tv-maken.

Ingeborg: “Authenticiteit is het allerbelangrijkste. En als je dat niet kan, dan loop ik alles aan. Ze willen me weer veranderen, en daar heb ik geen zin in. Ik wil niet veranderen. Maar als dat niet resoneert, dan is dat lastig. Ik weet weer waarom ik gestopt ben met tv. Ik moest van glazen trappen komen en doen alsof er niks aan de hand is.”

Met programma’s zoals Blind Date en Schuifaf werd Ingeborg destijds een tv-monument. De laatste jaren concentreerde ze zich op yoga en het spirituele. De “Koningin van de Meditatie” noemt Luk haar, als ze bij hem in de wagen stapt voor een rit langs haar verleden, haar middelbare school.

Ingeborg is niet altijd even zen. Dat ondervindt ook Luk Alloo vanavond als hij haar backstage bij opnamen opzoekt. Ingeborg is helemaal down omdat ze naar eigen zeggen niet authentiek kan zijn. Ze heeft het moeilijk als ze in een keurslijf wordt gestoken. Als Luk haar vraagt of ze dat gewoon niet kan verwerken via meditatie, zet Ingeborg eventjes de puntjes op de i over meditatie en yoga. Dat is veel meer dan stil liggen op een matje.

Gelukkige jeugd

Ingeborg vertelt vanavond ook over haar jeugd. “Ik heb een gelukkige jeugd gehad. Zeker een interessante jeugd, zoals de meeste mensen die op een podium staan en aandacht willen. Ik belde al op mijn 15de naar de toneelschool om te kunnen beginnen, maar kreeg te horen dat ik nog drie jaar moest wachten. Het kon niet snel genoeg zijn.”

Voor veel kijkers blijft Ingeborg voor eeuwig de koppelaarster van Blind Date. Maar ook nu, geeft ze toe, doet ze nog altijd aan matchmaking.

Ingeborg: “Ik geloof nog in de liefde. Ik doe nog altijd Blind Date, maar niet voor de camera’s. Als ik mensen ken, en denk dat ze zullen klikken. Dat mensen mekaar dan vinden, vind ik superleuk. Maar het mag niet opvallen.”

Na een paar dagen met veel gepraat trekt Luk met Ingeborg naar zee, naar Wenduine. Op het strand richting De Haan komt ze pas echt tot rust. En dan zwijgt Ingeborg. Als ze op het strand wandelt, borrelen de liedjes in haar op.

De volgende maanden wil Ingeborg trouwens opnieuw van het scherm verdwijnen, nadat ze even weer in de schijnwerpers stond met het lied ‘Gratitude’ en verschillende tv-optredens.