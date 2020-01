Ingeborg en Maaike Cafmeyer rijden mee met de Columbus BDB

17 januari 2020

08u00

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 TV In de lente start op Eén het nieuwe seizoen van ‘De Columbus.’ In de derde reeks zullen actrice Maaike Cafmeyer en zangeres Ingeborg meereizen met Wim Lybaert. “We hebben geen seconde getwijfeld toen hij ons vroeg.”

Met gemiddeld meer dan één miljoen kijkers is ‘De Columbus’ een van de populairste televisieprogramma’s van de afgelopen jaren op Eén. De BV’s die met de omgebouwde schoolbus van presentator Wim Lybaert willen meereizen, staan dan ook in rijen te drummen. In de derde reeks, die in de lente start, zullen alvast Maaike Cafmeyer en Ingeborg Sergeant te zien zijn.

Beiden twijfelden geen seconde toen ze de vraag kregen om deel te nemen. “Ik vind het een erg ontwapenend programma”, zegt Maaike Cafmeyer in De Krant van West-Vlaanderen. “Het is niet te geloven dat in deze tijden zo’n poepsimpel concept toch fantastische tv kan opleveren.”

Ook Ingeborg is enthousiast. “Wim is een straffe mens en tv-maker die iedereen met zorg en toewijding begeleidt in zijn wereld. Dat er nog op zo’n manier televisie gemaakt wordt, geeft me hoop voor de toekomst”, vertelt ze.