Inge Paulussen: "Ik hoor weleens dat ik met mijn blik iemand kan doodbliksemen, maar dat doe ik onbewust"

06 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 TV In de gevangenisserie ‘Gent West’ gaat het er hard aan toe: van bedrog en leugens tot drugs, vechtpartijen en zelfs moorden. Inge Paulussen (43), die de rol van cipier Vera vertolkt, beseft als mama van twee tienerzonen hoe gemakkelijk jongeren op het verkeerde pad belanden.

Het is een evenwichtsoefening die elke moeder ongetwijfeld herkent: hoe stel je grenzen bij pubers zonder dat je te streng of ouderwets bent? En hoe laat je jongeren de wereld ontdekken zonder dat ze over de schreef gaan? Actrice Inge Paulussen is realistisch wat de opvoeding van haar twee zonen Jef (15) en Arno (10) betreft. ‘Ik probeer mijn kinderen in een goede richting te sturen, maar als ouder kun je je kinderen niet onder een glazen stolp zetten’, zegt ze. “Ik hoop alleen dat ze twee keer nadenken vooraleer ze pakweg beginnen experimenteren met drugs. Thuis praten we daar soms over. Ik hoor van andere ouders dat sommige tieners joints roken. Daar schrik ik van. Choquerend ­eigenlijk, want zelf werd ik in het middelbaar onderwijs nooit met drugs geconfronteerd. Op latere leeftijd heb ik ooit één keer van een joint getrokken, maar daar bleef het bij.”

Ben je dan een strenge moeder?

“Je moet duidelijke grenzen trekken, maar hoe ouder mijn kinderen zijn, hoe meer inspraak ze krijgen. Gelukkig zijn mijn zonen heel braaf en begaan met anderen. Ze zijn absoluut niet gemeen.”

Mogen ze naar ‘Gent West’ kijken? Er ­komen toch heftige scènes in voor.

“De jongste niet, de oudste heeft al stukken gezien. Hij heeft er geen problemen mee. Mijn moeder vindt de reeks wel hard. Als ik er niet in zou meespelen, zou ze wellicht niet kijken. Maar zelf vind ik het wel fijn dat de serie een stapje verder gaat dan we gewoon zijn in Vlaanderen.”

Je personage Vera is wel een van de meest beheerste in de serie. Jijzelf bent ook geen haantje-de-voorste.

“Ik ben een redelijk rustig en nuchter type, ja. Bij nieuwe ontmoetingen zelfs wat wantrouwig. Soms kan ik wat naïef zijn, maar anderzijds zal ik me niet snel laten meeslepen en iets tegen mijn zin doen. Als iets me echt niet aanstaat, zal je het weten. Ik kan pittig uit de hoek komen. Vooral onrechtvaardigheid maakt me heel kwaad. Ik hoor ook weleens dat ik met mijn blik iemand kan doodbliksemen, maar dat doe ik onbewust. Je zal in ‘Gent West’ trouwens nog ontdekken dat ook Vera een stout kantje heeft (lacht). “

