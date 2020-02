Influencer Farah krijgt tweede kans op 'wraakeiland' DBJ

00u00 0 TV Op Instagram heeft Farah Cuyvers (26) 30.000 volgers, maar op het eiland kon ze amper rekenen op sympathie van haar kampgenoten. De jonge blogster, die in Barcelona woont, werd vorige week zonder pardon wandelen gestuurd in 'Expeditie Robinson', maar krijgt vanaf vanavond een kans om via het 'wraakeiland' revanche te nemen.

'Irritant haantjesgedrag' en 'zó onbescheiden'. Haar medekandidaten in het Belgische Robinson-kamp waren op zijn zachtst gezegd niet opgezet met de persoonlijkheid van Farah. 'Te veel met zichzelf bezig en niet met de groep', luidde de consensus bij de eilandraad. Exit Farah, zou je denken. Toch niet, want zoals wel vaker in 'Expeditie Robinson' zat er een addertje onder het gras. De blondine kreeg de optie om via het 'wraakeiland' haar verblijf te verlengen. Daar vervoegt ze vanaf vanavond de Nederlandse Aisha, die het andere kamp als eerste had moeten verlaten. "Ik was heel blij met die kans", zegt Farah. "Toen ik er aankwam, dacht ik meteen: 'Vanaf nu ga ik het veel tactischer aanpakken.' Ik besefte dat ik misschien wat te naïef in het spel was gestapt. In die zin was de exit ook een echte levensles. Ik ben voorzichtiger geworden en wacht nu wat meer af bij nieuwe mensen."

Nochtans is Farah niet van een kleintje vervaard. Op haar twintigste vertrok ze in haar eentje op wereldreis, om uiteindelijk in Barcelona te stranden. Daar woont ze nu al vijf jaar en verdient ze de kost als zelfstandige onlinemarketingadviseur. "Ik help klanten hun merk online en op sociale media te promoten", vertelt Farah. "Daarnaast heb ik een eigen blog over gezond leven."

Ook haar toekomst ziet Farah in de Spaanse stad. "Ik woon er samen met mijn Braziliaanse vriend en ik zie niet in waarom ik er zou vertrekken. In Barcelona heb je alles. Zon, zee, strand en voor mij natuurlijk ook de liefde."

'Expeditie Robinson’, VIER, 20.35 uur