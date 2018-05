Indrukwekkend! Twee absolute danstoppers stoten door naar finale 'Belgium's got Talent' ( + wat je niet zag op tv) DBJ

11 mei 2018

22u31 426 TV Na alweer een spectaculaire avond stoten twee dansacts door naar de finale van 'Belgium's Got Talent'. Danscrew Avant Garde Collective mag terugkomen voor de finale op 25 mei en ook latinduo Leen en Angelo mogen hun beste kostuum opnieuw uit de kast halen. Het duo kreeg na de show van vorige week de meeste stemmen van het publiek.

De avond begon met de meiden van Lady BE's. De armen en benen van deze stoere meidengroep vlogen in een gigantisch tempo alle richtingen uit in een act die refereerde naar het circus. "Jullie hebben ongelooflijk veel talent", opende Niels Destadsbader. "Maar ik word er ook een beetje zenuwachtig van", voegde hij daaraan toe. Daar gaf Dan Karaty hem gelijk in. "Niet helemaal mijn ding, maar niets op aan te merken", zei die.

Vervolgens betrad de Nederlandse Lizetta Ma Zena (19) het podium. Net als bij haar auditie in de Antwerpse stadsschouwburg schuwde ze ook dit keer geen enkel onderwerp. "Ik ben een groot fan van jou", zei Stan achteraf over de Nederlandse uit Brussel.

De harten van de jonge meisjes in de huiskamer gingen ongetwijfeld sneller slaan bij het optreden van Karim en Victor (21 en 22). De twee West-Vlamingen charmeerden tijdens hun auditie met een zelfgeschreven song en deden dat dit keer opnieuw met hun eigen nummer ‘Hopes & Dreams’, een unieke combinatie van piano en hiphop. "Jullie waren opnieuw innemend en charmant, ik hou enorm van jullie warme stemgeluid", liet Ann Lemmens optekenen.

Next in Line was hypnotiseur Patrick Pickart (46) die in zijn spectaculaire show jurylid Ann Lemmens betrok. "Dat is gewoon super eng en ... intrigerend en... raar", stamelde het jurylid, die duidelijk nog van het hele gebeuren moest bekomen. "Ik vind dat niet echt hoeft op dit podium", vond Stan Van Samang.

De vijfde act van de avond werd ingevuld door danser Jay-Jay. De 18-jarige danser leerde zichzelf het kunst via Youtube en bracht dit keer een prangende boodschap van menselijkheid en liefde. "Je hebt geen idee hoe hard die woorden bij me zijn binnengekomen", zei Ann Lemmens. "Je vertelt een prachtig verhaal", vond ook Dan.

De monden vielen van het studiopubliek vielen opnieuw open bij de acrobatenact van Mathias Goethals (19). Met de gebruikelijke charme zweefde hij opniew door de lucht in een act waar de elegantie van af spatte. Goed voor een staande ovatie. "Nog nooit zag ik zo'n transformatie", glunderde Dan. "Ik wil jou in de finale!", zei Niels gedecideerd.

Als laatste was het de beurt aan Avant Garde Collective, de Golden Buzzer van Ann Lemmens. “Ongezien” was het enige wat de juryleden konden uitbrengen na hun auditie en dat was deze keer niet anders. Na een staande ovatie van de juryleden en het publiek. "Dít is dans", zei Dan. "Expressie, entertainment en je wordt het werkelijk nooit beu naar jullie te kijken."

In de terugblik naar de voorbije vijf seizoenen, werd dit keer 'Darisem' in de schijnwerpers gezet.

Niet op tv: Patrick Pickart bereidt het publiek voor.