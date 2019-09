Indonesië censureert kinderprogramma ‘SpongeBob SquarePants’: “Het is veel te seksueel en zet aan tot geweld” KD

24 september 2019

11u00

Bron: The Jakarta Post 0 TV Het populaire kinderprogramma ‘SpongeBob SquarePants’, dat ook in ons land te zien is op de zender Nickelodeon, zal er in Indonesië binnenkort anders uitzien. Het land heeft beslist dat bepaalde beelden uit de ‘SpongeBob’-film te seksueel en te gewelddadig zijn voor kinderen.

De Indonesische omroepvereniging KPI vindt dat de beelden rond het gele sponsfiguurtje seksueel en gewelddadig zijn. De organisatie kwam tot die conclusie nadat het enkele beelden onder ogen kreeg van ‘The SpongeBob SquarePants Movie’, dit nadat een bepaalde zender de zeer populaire tekenfilm had uitgezonden.

KPI neemt aanstoot aan verschillende scènes in de film, waaronder een scène waarin een voedselgevecht te zien. “Daarnaast is er ook een scène waar konijnen met elkaar vechten en elkaar in het gezicht slaan met borden en hamers”, klinkt het. De zender die de film uitzond ging daarmee over de grens, want dit zet kinderen aan tot het plegen van geweld in hun dagelijkse leven, althans zo luidt het statement van de omroepvereniging. Ook andere kinderprogramma’s, die niet bij ons te zien zijn, kregen een soortgelijke klacht aan hun been en krijgen nu censuur.

De omroepvereniging neemt ook aanstoot aan de mopjes met dubbele bodem die SpongeBob en de andere personages vaak maken. Tekenfilms mogen kinderen, volgens de regels in Indonesië, niet aanzetten om iets te vernemen of leren over ‘ongepast gedrag’ voor hun leeftijdscategorie. SpongeBob wordt door de commissie dus als té seksueel bevonden. Op sociale media protesteren fans nu tegen KPI.