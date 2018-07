Indiase politicus klaagt Netflix aan TDS

22u18 0 TV Netflix moet zich in India voor de rechter verantwoorden. D e streamingdienst werd door een politicus aangeklaagd vanwege de serie ' Sacred Games', die deze maand werd gelanceerd. De reeks zou beledigend zijn voor de oud-premier van India, Rajiv Gandhi.

De politicus, die zelf lid is van de politieke partij waar ook de oud-premier lid van was, eist dat "alle ongepaste dialogen, politieke aanvallen en beledigende toespraken uit de serie worden verwijderd". "We kunnen niet toestaan dat alles zomaar in elk huis wordt uitgezonden uit naam van vrijheid van meningsuiting, zonder te kijken naar de gevolgen die het heeft op de samenleving”.

De thriller Sacred Games gaat over politieagenten, spionnen, criminelen en politici in de straten van miljoenenstad Mumbai. In een scène noemt iemand Rajiv Gandhi bijvoorbeeld een fattu (Hindi voor lafaard).

Rajiv Gandhi kwam in 1984 aan de macht na de moord op zijn moeder, premier Indira Gandhi. Tijdens zijn termijn ging India van het ene naar het andere schandaal, waaronder een gasramp die duizenden mensen het leven kostte. In 1989 verloor Gandhi de verkiezingen en in 1991 werd hij vermoord. Zijn weduwe en hun zoon namen de leiding over zijn partij, de Congrespartij, over. De klagende politicus is ook lid van die partij.

Netflix en concurrent Amazon Prime Video willen met Indiase series klanten in India trekken. Het land heeft meer dan een miljard inwoners.