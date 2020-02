Indiase dansgroep haalt halsbrekende toeren uit en wint grote finale ‘America’s Got Talent’ TDS

18 februari 2020

De Indiase dansgroep V. Unbeatable heeft iedereen weggeblazen tijdens de grote finale van 'America's Got Talent: The Champions', waarin winnaars en opmerkelijke kandidaten uit vorige seizoenen het tegen elkaar opnemen. De bende uit Mumbai kwam op de proppen met een routine vol imposante moves en halsbrekende sprongen, en wisten zo de jury én het publiek in de zaal te verbazen.

“Het was echt geweldig voor ons”, verklaart de Indiase dansgroep, die bestaat uit 29 jonge mannen. “Toen we het nieuws kregen dat we de kans kregen om deel te nemen aan ‘America’s Got Talent: The Champions’, waren we erg dankbaar.” De groep nam eerder met succes deel aan seizoen 14 van ‘America’s Got Talent’, waar ze tijdens hun auditieronde meteen beloond werden met een Golden Buzzer van jurylid Howie.

“Elke keer dat we het podium opgaan en optreden, is de respons die we krijgen van het publiek en de respons die we krijgen van de jury buitengewoon geweldig. Nu zijn we hier en onze droom is uitgekomen”, zegt de Indiase dansgroep. Toen ze vertelden dat ze hun optreden opdroegen aan een overleden teamlid, werden ze ook emotioneel: “We sturen liefde naar onze geliefde broer Vikas. Waar hij ook is, we denken dat hij heel trots op ons moet zijn. We beleven ook zijn droom.” Zes jaar geleden tijdens de repetities kwam teamlid Vikas zwaar ten val en raakte hij verlamd. “Een aantal weken later is hij overleden, het heeft ons allemaal gebroken. Het was zijn droom om hier zo op het podium te staan, dus we doen dit allemaal voor hem.”