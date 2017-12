Incestrelatie van Amélie en Peter zorgt voor schokgolf in ‘Familie’ Dit hadden de soapfans niet zien aankomen Hans Luyten

20u38 61 VTM Gunther Levi (Peter) en Erika Van Tielen (Amélie) in 'Familie'. TV Janine Bischops had beloofd dat haar debuut in ‘Familie’ gepaard zou gaan met een serieuze aardverschuiving. Vrijdagavond kreeg ze overschot van gelijk. De moeder van Lars en Amélie onthulde wie de vader is van Amélie. Het nieuwe lief van Peter Van den Bossche blijkt nu zijn halfzus te zijn.

Brigitte (Janine Bischops) lijkt ondertussen al verdwenen, maar haar korte passage in de VTM-soap zorgde voor een schokgolf. Het etentje dat ze vorige week met haar kinderen Lars (Kürt Rogiers) en Amélie (Erika Van Tielen) had, was de aanzet. Als schijnbaar harteloze moeder deed ze toen nogal neerbuigend over de nieuwe job van haar dochter, die nu achter de toog in de Jan & Alleman werkt. Maar nadien bekritiseerde ze ook haar liefdesleven: "Peter Van den Bossche is nog erger dan al die losers waarmee ge vroeger hebt opgetrokken. Dat is crapuul!"

Nadien verdween Amélie enkele dagen van de aardbol. Pas vrijdagavond werd duidelijk waarom. Amélie is compleet van streek omdat haar moeder haar een geheim opbiechtte. Guido Van den Bossche, de oervader uit de beginjaren van ‘Familie’, heeft destijds zijn Marie-Rose bedrogen en uit dat overspel met Brigitte werd Amélie geboren.

"Ik ben uw halfzus", concludeerde Amélie geschokt. En het logische gevolg van die bekentenis? Dat de liefde tussen haar en Peter incestueus en verboden is. Het betekent meteen de start van een verhaallijn die in de soap heel wat levens en relaties overhoop zal gooien en nog lang zal nazinderen. Want hoe moet het nu verder tussen Amélie en Peter?

VTM Janine Bischops met haar tv-kinderen in 'Familie': Erika Van Tielen en Kürt Rogiers.