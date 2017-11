In ‘Thuis’ staat de bom op barsten: droomhuwelijk van Tom en Judith ontspoort Hans Luyten

20u40 1 VRT

Het had een romantisch topmoment in ‘Thuis' moeten worden, maar het huwelijk van Tom en Judith ontspoort pijnlijk en dreigt een nachtmerrie te worden. Vrijdagavond lijkt de bom helemaal te zullen barsten.

De fans keken er al maanden naar uit, want de makers van ‘Thuis’ hadden beloofd om alles uit de kast te zullen halen om van het droomhuwelijk van Tom en Judith iets onvergetelijks te maken. Ze hielden duidelijk woord. De plechtigheid en het feest worden over drie afleveringen verspreid, die duidelijk crescendo gaan.

Op woensdag 1 november gaven de dokter en de advocaat elkaar het ja-woord tijdens een eenvoudige plechtigheid in de Withoeve. Iedereen gelukkig! Maar donderdagavond, amper één aflevering later, maakte de euforie al plaats voor drama. Eerst leek er nog geen vuiltje aan de lucht, toen Judiths kinderen Emma en Stan aan hun nieuwe stiefpapa vroegen of hij hen wilde adopteren. Maar de stemming sloeg helemaal om toen dokter Ann, de zus van Tom en tevens collega van Judith, keet schopte. Ze had immers ontdekt dat er aan de dis geen plaats was voorbehouden voor Jessica, haar nieuwe, veel jongere vriendin.

‘Dit is een feestje in besloten kring en Jessica hoort daar niet bij’, kreeg Ann als antwoord van haar moeder toegesnauwd. De poppen gingen helemaal aan het dansen toen mama Marianne ook nog eens venijnig uithaalde in haar feestspeech. Als tegenreactie vroeg de gekwetste Ann haar Jessica openlijk ten huwelijk. Die voelde zich zo ongewenst in het feestgezelschap, dat ze zonder antwoord wegvluchtte.

Elke ‘Thuis’-kijker voelt nu al aan zijn kleine teen, dat er nog een climax zal volgen in de derde aflevering en dat dit sprookje vooral geen happy end zal kennen.

‘Ik vond het heerlijk om dit verhaal te spelen en te zien hoe een feest van een welopgevoede familie totaal ontspoort’, zegt Monika Van Lierde, die dokter Ann speelt. ‘Het zit dramatisch goed in elkaar, want na elke scène moesten we lachen, maar tegelijkertijd ook denken: ‘Oh, nee, zo erg!’ Gelukkig heb ik zo’n toestanden zelf nog nooit moeten meemaken!’

Hoe het allemaal uit de hand loopt en welke verregaande gevolgen dit zal hebben voor heel wat personages, wordt vrijdagavond 3 november vanaf 20u10 duidelijk.