In nauwelijks vijf jaar tijd is Netflix helemaal doorgebroken in Vlaanderen

07 februari 2019

Bron: Belga 0 TV In nog geen vijf jaar tijd heeft Netflix een vaste plaats gekregen bij een derde van de Vlaamse huiskamers. Vooral twintigers en dertigers hebben, al dan niet via een gedeelde account, toegang tot de series en films van de Amerikaanse online tv-dienst. Dat blijkt uit cijfers van de Digimeter 2018 van onderzoeksinstituut Imec, meldt VRT NWS.

De Digimeter van Imec, het onderzoeksinstituut aan de Universiteit van Gent, peilt elk jaar bij meer dan 4.500 Vlamingen naar hun mediagebruik. De resultaten van de Digimeter worden pas volgende week bekendgemaakt. De nieuwsredactie van de VRT kon bepaalde resultaten al inkijken omdat de openbare omroep samenwerkt met Imec.

Uit de vorige bevraging bleek dat een vijfde van de Vlamingen zich geregeld onderdompelde in het Netflix-aanbod. Uit de Digimeter 2018 blijkt nu dat die groep gegroeid is tot een derde. Daarmee lijkt de Amerikaanse streamingdienst nu echt te zijn doorgebroken in Vlaanderen. In elke leeftijdsgroep is de stijging aanzienlijk, maar vooral bij de twintigers en dertigers is de verovering compleet. Meer dan de helft van de -34-jarigen kijkt af en toe naar Netflix-series en -films. Bijna een derde van die groep doet dat zelfs dagelijks.

Maar Netflix kannibaliseert volgens de Digimeter niet het bestaande tv-aanbod. "Het komt erbovenop", zegt professor en media-expert Lieven De Marez van de universiteit van Gent. "Netflix is de drijvende kracht achter een veranderend kijkpatroon. Jongeren zappen niet meer zozeer tussen zenders, maar wel tussen platformen en schermen. Daar zet Netflix de toon. Je betaalt 10 euro voor een pakketje bovenop je klassieke televisieabonnement.”

Een trend die zich parallel met de opgang van Netflix onverminderd doorzet: lineair kijken gaat er langzaam maar zeker uit. Voor het eerst kijkt minder dan de helft van de Vlamingen dagelijks live naar tv. Zeker bij jongeren is die beweging niet meer te negeren: nog amper een vijfde van de jongeren onder de 24 jaar kijkt dagelijks lineair. Enkel bij de 65-plussers is het traditionele tv-kijken nog alomtegenwoordig.