In het spoor van topdiplomaten in 'Corps Diplomatique’ BDB

20 juli 2020

06u32 0 TV Benieuwd naar een blik achter de schermen bij Belgische topdiplomaten? Op Canvas kan je vanaf vanavond weer kijken naar de docureeks 'Corps Diplomatique'.

In vier afleveringen volgt Bart Aerts (44) diplomaten op sleutelposities in New York, Peking, Shanghai, Washington, Brussel en Bamako. In de eerste aflevering komt onder anderen Annelies Verstichel aan bod. Zij werkt voor de VN in The Big Apple rond het thema kinderen en gewapend conflict. "Er zijn in de wereld nog nooit zoveel kinderen gedood of verminkt in conflicten als vorig jaar", vertelt ze. (BDB)

'Corps Diplomatique’, Canvas, 20.20 uur