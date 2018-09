In het buitenland zijn ze al fan, nu wij nog: '13 Geboden' start vanavond (eindelijk) op VTM Mark Coenegracht

10 september 2018

06u29 0 TV Vanavond net voor 22 uur mag u de start van '13 geboden' op VTM voor geen geld ter wereld missen. De Vlaamse misdaadreeks met Marie Vinck en Dirk Van Dijck in de hoofdrollen scoorde al in Groot-Brittannië en de VS, nu pas zijn wij aan de beurt. De openingsscène is al meteen een moord, gruwelijk in beeld gebracht, en zo is de toon gezet voor dertien afleveringen.

Niets is wat het lijkt in '13 geboden'. De reeks begint met een 16-jarig meisje dat de keel wordt overgesneden, en de speurders gaan op zoek naar de dader van wat een eremoord lijkt in het Turkse milieu. Dat is de aanzet van een meeslepend relaas met een kluwen van verhaallijnen, een reeks gruweldaden, een handvol doden en tal van onverwachte wendingen. De misdadiger in '13 geboden' wil Vlaanderen - en bij uitbreiding de wereld - een geweten schoppen. Bij elk van zijn gruweldaden grijpt hij terug naar de tien geboden van Mozes. Een rechercheur die net voor zijn pensioen op een zijspoor is gezet en een ambitieuze jonge agente openen de jacht op de dader, die ondanks alle wreedheden vreemd genoeg als 'Mozes' steeds populairder lijkt te worden bij de bevolking.

Verweesd achterblijven

Marie Vinck speelt bijzonder geloofwaardig de rol van Vicky Degraeve, de flik die vecht tegen dat ene moment dat haar verdere leven bepaalde en zich ontpopt tot super-rechercheur. Terwijl ze in het verleden steevast uit de kleren moest op tv, voor een portie aantrekkelijk bloot en een stomende vrijscène, wordt dat in '13 geboden' beperkt. Het was ook al van 'Zuidflank' in 2013 geleden dat Vinck nog op tv te zien was, maar als comeback kan dit wel tellen. Haar veel oudere partner is Dirk Van Dijck, die als Peter Devriendt de rol van zijn leven speelt. Van Dijck lijkt niet te acteren, hij ís gewoon die oude inspecteur, getekend door het leven, ogenschijnlijk te goedgelovig voor deze wereld, maar soms brutaal, meedogenloos en hard. Als hij naar het volleybal gaat, zit hij eigenlijk bij zijn favoriete prostituee. Het trauma dat hij meesleept uit een ver verleden wordt ook maar mondjesmaat duidelijk.

Voeg bij het duo Van Dijck-Vinck nog uitstekende vertolkingen van onder anderen Ella Leyers, Tom Ternest en Bert Haelvoet, en je weet dat je als kijker waar voor je geld krijgt. Om uiteindelijk, na dertien afleveringen, met een verweesd gevoel achter te blijven.

'13 geboden' scoorde de voorbije maanden als '13 Commandments' zowel in het Verenigd Koninkrijk op Channel 4 als in de VS, op het betaalplatform Amazon - en werd met de nodige poeha omschreven. De reeks haakt daarmee in op het groeiende succes van Vlaamse fictie in het buitenland - daar wat gemakkelijkheidshalve omschreven als 'Scandi noir', naar Scandinavische toppers als 'The Bridge' en 'The Killing'.

Toeters en bellen

Vóór '13 geboden' werden vooral 'Clan', maar ook 'Professor T' en 'Tabula Rasa' al met veel toeters en bellen onthaald in de buitenlandse pers. Toch blijft het wennen wanneer een buitenlandse recensent schrijft: "'13 Commandments' knocked my socks off' - "'13 geboden' blies me van mijn sokken" - en foto's van Marie Vinck als Vicky Degraeve plots opduiken in titels als 'The Times' en 'The Guardian'. Altijd weer met dezelfde insteek: "Ja, België is het nieuwe Scandinavië wat misdaaddrama betreft." Zo krijgen krimireeksen van eigen bodem eindelijk de erkenning die ze verdienen in het buitenland - en klinkt het niet meer lacherig dat ze alleen 'big in Belgium' zijn.

'13 geboden': VTM 21.55 uur