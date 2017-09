In goed verborgen loods bewaart Marc Coucke zijn kunstwerken. Nu laat hij zijn collectie voor het eerst zien KVE

17u45

Ergens, in een goed verborgen loods, heeft Marc Coucke een kunstcollectie om u tegen te zeggen. De zakenman opent voor het eerst de deuren van het pand tijdens het Vier-programma 'Gert Late Night'.

Het is geweten dat Coucke een voorliefde heeft voor kunst. Zijn collectie is dan ook zeer uitgebreid en indrukwekkend. In de toekomst zou hij een museum willen openen in Durbuy waar zijn collectie dan een ereplaats zal krijgen.

Voor het programma 'Gert Late Night' licht hij al een tipje van de sluier.

Vooraleer de voorzitter van voetbalclub KV Oostende zijn verborgen parel laat zien aan Jacques Vermeire en Frances Lefebure, worden beide gasten geblinddoekt naar de geheime locatie gebracht. Daar gaat een hele nieuwe wereld voor hen open.