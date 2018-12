In de nieuwste Netflix-aflevering van ‘Black Mirror’ beslis je als kijker zélf hoe het verhaal verdergaat MVO

27 december 2018

14u26

Bron: Netflix 0 TV Morgen is het zover: dan gaat het langverwachte Netflix-event ‘Bandersnatch’ van start. Het gaat om een aflevering van de populaire horrorserie ‘Black Mirror’, waarin kijkers zélf kunnen beslissen hoe het verhaal verdergaat.

Het verhaal draait rond een groepje spelontwikkelaars uit de jaren ‘80, die hun game ‘Bandersnatch’ baseren op een boek dat nooit uitkwam. De auteur werd namelijk gek en onthoofdde zijn vrouw tijdens een psychotische aanval. Hoe meer ze met het spel bezig zijn, hoe meer alle betrokkenen merken dat ze zelf neerdalen in een spiraal van gekte. Na een tijdje beginnen ze stemmen te horen: “Jullie hebben niét meer de controle.”

Tijdens de aflevering moeten kijkers zelf beslissingen maken, die de loop van het verhaal veranderen. De totale speeltijd van alle mogelijke verhaallijnen is in totaal 5 uur. Het is de eerste keer dat ‘Black Mirror’ een interactieve aflevering lanceert.

Netflix dropte vandaag de eerste trailer voor het event, en vermeldt er in één keer bij dat we al vanaf morgen kunnen kijken.

‘Black Mirror: Bandersnatch’ gaat op 28 december wereldwijd in première op Netflix.

