In de liefde is de tweede keuze soms de beste: eerste ‘Blind Date’-koppel is een feit TDS

27 februari 2019

00u00 0 TV Liefde is... soms van gedacht veranderen. Zo blijkt toch in 'Blind Date': jager Brandel koos vorige week eerst voor Xavier, maar bedacht zich en ruilde hem in voor Grégory.

Pech voor Xavier, maar toch blijven er twee dolgelukkige zielen achter na de vakantie op Tenerife. Daar sloeg de vonk tussen Grégory en Brandel meteen over, bekennen ze vanavond in het VTM-programma. Brandel beloofde zelfs al om geen motor te kopen, omdat Grégory zich anders zorgen zou maken. Bij Nathalie Meskens vertelt het dolverliefde koppel er alles over.

'Blind Date', vanavond om 21.15 u op VTM