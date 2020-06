IN BEELD. Zo gaat het eraan toe op de eerste opnamedag van ‘Thuis’ na lockdown LOV

08 juni 2020

16u53

Bron: VRT 0 TV In het najaar moet de Eén-serie ‘Thuis’ weer op de buis verschijnen, nadat de uitzendingen vroegtijdig moesten stopgezet worden door de coronacrisis. De nieuwe afleveringen worden sinds maandag ingeblikt, maar wel met de nodige maatregelen.

Voor enkele castleden zit er voorlopig niets anders op dan thuis blijven: de personages van Marianne Bastiaens en Leo Vertongen zullen enkel telefonisch of via een videocall een verschijning maken. Leah Thys (75) en Walter Moeremans (80) zullen pas in september terug op de set staan omdat ze tot de risicogroep van 65+’ers behoren.

Vier van de acteurs hoeven geen afstand te houden. De personages van Mathias Vergels (Lowie) en Lynn Van den Broeck (Viv) bijvoorbeeld, want de twee vormen een koppel in het echte leven. Maar ook Katrien De Becker (Tania) en Pieter-Jan De Pape zitten in elkaars bubbel. “We hebben de vraag gesteld wie er in zijn privéleven collega’s in zijn bubbel toelaat? En zijn met die opportuniteiten aan de slag gegaan”, zei producer Hans Roggen aan VRT.

Mondmaskers

Intussen zit de eerste opnamedag er weer op. Acteur Raf Jansen (Dieter) moest vandaag als een van de eersten op de set staan: “Ondanks het zeer vroege uur ben ik vanmorgen opgestaan met veel goesting en een brede lach! Je merkt bij aankomst op de set direct dat iedereen geluk uitstraalt. Ik ben zelf ook enorm blij dat we terug mogen komen werken. Het is thuiskomen voor iedereen. En vandaag is het extra hard genieten van elke ‘actie’, elke ‘make-up’, elke ‘take’ enzovoort. Genieten van alles!”

Annick Segal (Rosa) mocht ook al aan de slag vandaag. “Voila, de kop is eraf! Het was even raar om met het mondmasker op te repeteren, maar ik ben er al helemaal terug in. Vanya Wellens, die in de huid kruipt van Femke, vond het een speciale eerste dag. “Een beetje warm onder het masker, maar eens we in opname gaan, mogen we het afzetten en dan voel je dat je ineens weer beter kan spelen. Tijdens de repetities zie je enkel mensen hun ogen en versta je niet altijd even goed wat ze zeggen. (lacht)”