IN BEELD: zo gaat het 20 jaar later met de cast van 'Charmed' TDS

23 mei 2018

13u40

Bron: Kameraki 0

'Charmed' bestaat 20 jaar. De populaire heksenserie werd voor het eerst uitgezonden in 1998, en liep tot 2006. Holly Marie Combs, Brian Krause en hun televisiezoon Drew Fuller van 'Charmed' hebben onlangs een kleine reünie gehouden op de verjaardag van Fuller. En dat is niet het enige nieuws over de populaire heksenserie, want deze week werd er ook een reboot aangekondigd met nieuwe acteurs. Maar hoe zou het eigenlijk nog zijn met de acteurs die we allemaal kennen uit 'Charmed'? Een overzicht.