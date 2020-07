IN BEELD. Tom Waes verkent Vlaanderen voor nieuw seizoen ‘Reizen Waes’ SDE

28 juli 2020

15u53

Bron: Eén 0 TV Tom Waes (51) is momenteel bijna halverwege de opnames voor ‘Reizen Waes: Vlaanderen’. Deze zomer reist hij door alle Vlaamse provincies, op zoek naar straffe verhalen, unieke belevenissen en mooi plekken. En dat levert alvast mooie ‘behind the scenes’-beelden op.

Na zijn oproep naar de Eén-kijkers voor tips kreeg Tom meer dan 3.000 suggesties binnen. De zomer brengt hem dan ook van de verlaten Westhoek tot de bodem van de Noordzee, van het centrum van Antwerpen tot de uithoeken van de Kempen. “M’n oproep aan de Eén-kijkers heeft me héél positief verrast”, klinkt het bij Tom. “We zijn nu halfweg de opnames en ik ben al op geweldige plekken geweest en heb al erg mooie verhalen leren kennen. Zo heb ik in de Westhoek een tip gekregen over de mysterieuze dood van mijn overgrootvader, maar ben ik ook uitgenodigd om een cursus West-Vlaams te volgen. In Oost-Vlaanderen heb ik geprobeerd om een vergeten culinaire traditie op de kaart te zetten en zelfs mijn geliefde Antwerpen heb ik nog van een heel andere kant leren kennen.”

Tom verkent niet enkel het land, maar ook de Noordzee ....

... en andere waterstromen.

Een blik op hoe zo’n opname nu juist verloopt.

Interviews gebeuren uiteraard vanop afstand.

Tom gaat ook kamperen met uitzicht op de kerncentrales van Doel ...

... en prachtige zonsondergangen.

Chef Kobe Desramaults bereidt een wel heel bijzonder gerecht voor Tom ...

... muskusrat.

‘Reizen Waes: Vlaanderen’: dit najaar op Eén.